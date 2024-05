Milioni di utenti Android perderanno la possibilità di pagare con il proprio smartphone

Dal 10 giugno, Google introdurrà nuovi requisiti di sistema operativo per gli utenti che accedono all’app Wallet su dispositivi Android e Wear OS. Ciò farà sì che le versioni precedenti del sistema operativo smettano di supportare questo software.

Si è saputo di questo di recente pubblicato documento di google. In futuro, Wallet richiederà almeno Android 9 sui telefoni e Wear OS 2.x o versione successiva sugli smartwatch. Gli aggiornamenti di sicurezza non saranno disponibili per le versioni Android precedenti alla 9.

Perché Google fa questo?

Questa modifica mira a migliorare le misure di sicurezza per le funzionalità del portafoglio come le transazioni tap-to-pay, che richiedono che gli aggiornamenti di sicurezza vengano forniti ai dispositivi degli utenti.

Per quanto riguarda la piattaforma Wear OS, originariamente basata su Android 8.0 Oreo, è stata aggiornata ad Android 9.0 Pie.

Google Wallet, basato su Google Play Services, supporta le versioni attuali del sistema operativo.

In precedenza, Google aveva smesso di supportare Play Services anche per Android 4.4 KitKat nel 2023, agosto.