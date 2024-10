Molto spietato! Una ciotola di shabu è esplosa addosso al dipendente, che ha controllato con la telecamera cosa avesse buttato il “cliente” prima di chiamare per controllare il conto.

Terrificante, la ciotola dello shabu esplode. L’impiegato sparecchia il tavolo. Controlla la fotocamera per scoprire il motivo. Il cliente ha lasciato cadere segretamente qualcosa prima di lasciare il negozio.

Secondo il rapporto, l’incidente è avvenuto in un ristorante di piatti caldi nello Xinjiang, in Cina, dove un uomo e due donne occupavano il tavolo dopo aver mangiato e bevuto vino per tre ore, e l’uomo si era acceso una sigaretta.Getta l’accendino in una pentola bollente sul fuoco. Non solo, ma gettò di nuovo il secondo accendino nella pentola. Le persone sedute al tavolo non hanno protestato né scoraggiato in alcun modo. Prima che tutti si svegliassero e se ne andassero come se nulla fosse successo.

Non appena il cliente usciva di casa, il personale si precipitava a pulire il tavolo. Ignaro del terrificante pericolo che li attendeva, la pentola calda esplose improvvisamente con un forte suono. La zuppa piccante si diffuse violentemente. I due dipendenti si coprirono il volto con le mani e istintivamente fecero un passo indietro. Ma la zuppa schizzò sui loro corpi e sui loro vestiti. Come un negozio sporco di grasso. Fortunatamente non ero vicino alla pentola calda. Pertanto non si sono verificati feriti gravi.

Secondo informazioni dell’agenzia di stampa pantano Il proprietario di un ristorante di hot pot ha affermato che l’uomo che ha gettato l’accendino nella pentola calda potrebbe essere stato intossicato dall’alcol, ma è stato confermato che non vi sono stati precedenti litigi o controversie tra clienti e dipendenti. Buona fortuna in questo caso e l’esplosione non ha avuto conseguenze gravi. Perché se il viso o le mani del cameriere vengono bruciati, l’incidente deve essere sicuramente denunciato alle autorità. Poiché le telecamere di sorveglianza hanno registrato tutti gli eventi, i clienti non potranno evitare la responsabilità.

Allo stesso tempo, le tendenze nel mondo di Internet hanno fortemente condannato questa idea. Per il comportamento insensato ed inconsapevole di questo cliente. Gettare un accendino in una pentola calda è inaccettabile. Condividi una clip di questo evento terrificante e speriamo che questo gruppo di clienti guardi video sui social network o legga commenti dalle comunità online. Impareranno dal loro comportamento sconsiderato.