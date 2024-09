Moon Moon Food, ristorante Michelin Bib Gourmand di Taiwan, apre la sua prima filiale all’estero a Singapore, Lifestyle News

Vuoi mangiare cibo taiwanese ma non hai né soldi né tempo per andarci in vacanza?

Non preoccuparti perché presto potrai soddisfare le tue voglie da Moon Moon Food.

Il famoso marchio taiwanese di zuppe salutari aprirà il suo primo ristorante internazionale a Ngee Ann il 17 ottobre.

Il suo flagship store sulla Qingdao East Road a Taipei riceve il premio Michelin Bib Gourmand ininterrottamente dal 2018.

Curiosità: il nome del marchio, che significa doppie lune, si ispira al tradizionale concetto di riunione durante la luna piena, che simboleggia unione e completezza.

Zuppe salutari e altro ancora

Il menu del Moon Moon Food si ispira alla cucina della madre del suo fondatore, il presidente Lai.

Ha fondato il marchio con la speranza di condividere con i suoi ospiti i sapori dei pasti fatti in casa.

Moon Moon Food è noto per la sua salutare zuppa taiwanese, che viene fatta bollire per ore con pollo ruspante.

Proprio come i suoi negozi a Taiwan, la filiale di Singapore presenterà voci di menu popolari come gli spaghetti di sesamo piccanti ($ 13,80).

Disponibili anche i suoi brasati. Per $ 10,80, puoi mescolare e abbinare tre articoli brasati e le opzioni includono Bai Ye Tofu, Pork Moon Bones e Pork Large Intestines.

Ci saranno anche nuove voci di menu come l’igname cinese con salsa Osmanthus Bloom ($ 7,80), pollo Kampung alle erbe ($ 26,80) e pollo in tre tazze in stile taiwanese ($ 17,80).

Vuoi invece goderti il ​​cibo comodamente da casa tua? Nel loro ristorante sono disponibili anche confezioni al dettaglio di tagliatelle piccanti al sesamo, tagliatelle al tartufo nero e peperoncini sbollentati.

Indirizzo: 391A Orchard Road, No. 05-30, Ngee Ann City, Singapore 238873

Orario di lavoro: tutti i giorni, dalle 11:30 alle 22:00

melissateo@asiaone.com