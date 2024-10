Nel bene e nel male, i destini del Commonwealth e dello Zimbabwe coincidono

IOÈ stata la trasmissione di più alto profilo dei 70 anni di regno della defunta regina Elisabetta che ha collegato i destini dei suoi amati paesi del Commonwealth e di quello che oggi è lo Zimbabwe.

Nel suo discorso all’Impero in occasione del suo 21° compleanno nel 1947, la principessa Elisabetta promise che “tutta la sua vita, lunga o breve che fosse”, sarebbe stata dedicata al servizio dei popoli del Commonwealth.

L’impegno formale fu registrato nel giardino del Victoria Falls Hotel in quella che allora era la Rhodesia meridionale coloniale; La scena rimane invariata.

Alle pareti rivestite con pannelli sono appesi dipinti di figure imperiali e scene di battaglia. Gli ospiti vestiti con abiti da safari prendono il tè sulla veranda di Stanley, all’ombra dello stesso albero di mogano punteggiato dalla striscia della principessa.

Non lo diresti dal colore dell’hotel Il parco di oggi paga milioni per la peggiore siccità degli ultimi decenni Zimbabwe verso la fame.

Attraverso la nebbia che sale dalle fragorose cascate, la vista dal balcone può essere vista attraverso le cime degli alberi del parco nazionale e il lontano ponte d’acciaio che si inarca sul fiume Zambesi. Completato nel 1905, faceva parte del piano generale del costruttore dell’Impero britannico Cecil Rhodes per la ferrovia che collegava Città del Capo al Cairo.

L’unico scorcio del moderno Zimbabwe sono i camion di rame carichi di minerale di rame parcheggiati per chilometri su entrambi i lati dell’incrocio e le prostitute in cerca di lavoro. La rete ferroviaria che trasportava la famiglia reale e sosteneva l’economia è scomparsa da tempo.

Il ruolo della Rhodesia nell’importante discorso della principessa (trasmesso dieci giorni dopo in diretta da Città del Capo) lo collegò allo sviluppo del Commonwealth dalle ceneri dell’Impero.

Il Re durante un ricevimento a Londra all’inizio di questo mese per celebrare il Commonwealth Jeff Gilbert/Getty Images

L’incontro è stato sia un faro che un motivo di imbarazzo per un club che è cresciuto fino a comprendere 56 stati membri, ma che ha sempre lottato per la sua rilevanza. Il percorso dal governo della minoranza bianca in Rhodesia all’indipendenza nello Zimbabwe, e ora alla crudele dittatura, è stato la prova più severa dello scopo morale del Commonwealth.

La sua sentenza della metà degli anni ’60 secondo cui i membri dovevano rispettare l’uguaglianza razziale fu fondamentale per far avanzare il nuovo Zimbabwe e aumentare la pressione sul Sudafrica dell’apartheid e sulla sua occupazione della Namibia. Nel 1991, i capi di governo dello Zimbabwe hanno adottato nella capitale dello Zimbabwe la Dichiarazione di Harare per promuovere la democrazia e i diritti umani negli Stati membri.

Poco più di un decennio dopo, lo Zimbabwe fu sospeso per aver violato questi principi sulla base del fatto che Robert Mugabe, che aveva governato il paese dall’indipendenza nel 1980, aveva truccato la sua rielezione nel 2002 e perseguitato i suoi oppositori.

Dopo che la sospensione fu rinnovata nel 2003, Mugabe ritirò l’adesione dello Zimbabwe, paragonando la “famiglia di nazioni” della Regina alla “famiglia di nazioni” di George Orwell. Fattoria degli animali – Dove alcuni membri erano più uguali di altri.

La “famiglia delle nazioni” disfunzionale.

Anche i critici di Mugabe credono che avesse ragione. I paesi che hanno violato palesemente le norme sulla democrazia, ad esempio Fiji, Nigeria e Pakistan sotto dittature militari, sono stati sospesi o hanno lasciato il paese per evitare l’espulsione.

Tuttavia, altri paesi, tra cui l’Eswatini (ex Swaziland) governato dall’ultimo monarca assoluto dell’Africa, il Sultanato del Brunei e del Togo recentemente unitosi, che è stato gestito per decenni come un’azienda familiare corrotta, non sono stati soggetti a supervisione.

La richiesta pendente dello Zimbabwe di rientrare nel Commonwealth pone un dilemma ai suoi leader quando si incontreranno questo mese a Samoa per il vertice più importante degli ultimi decenni.

Con il re che assumerà la carica di presidente simbolico del club e l’elezione del suo segretario l’anno prossimo, sembra urgente una ricalibrazione per far sì che il club, che comprende 2,5 miliardi di cittadini, appaia idoneo a raggiungere l’obiettivo. Qualunque sia quello scopo.

Sue Onslow, ex direttrice dell’Institute of Commonwealth Studies, ha affermato che la riammissione dello Zimbabwe “guiderebbe un carro e cavalli” attraverso i principi della democrazia, dei diritti umani fondamentali e dello stato di diritto come condizioni per l’adesione.

Per quanto riguarda Harare, il cavallo alto è scappato. “Non c’è nessun paese nel Commonwealth che sia migliore di noi in termini di valori democratici… nessuno”, ha detto Nick Mangwana, portavoce del governo, in un post sui social media che evidenziava la sfida di mantenere i miscredenti in un blocco così ingombrante. Libertà e democrazia possono significare cose diverse a Yaren (la capitale di Nauru) e Yaounde (Camerun).

Peggio, non meglio

La manipolazione e la repressione che portarono alla sospensione dello Zimbabwe vent’anni fa non sono migliorate ma sono peggiorate drammaticamente, hanno detto esponenti dell’opposizione ai funzionari del Commonwealth mentre valutavano la sua offerta di adesione.

Si ritiene che il presidente dello Zimbabwe Mnangagwa stia aprendo la strada a un terzo mandato incostituzionale Giuseppe Casassi/AFP/Getty Images

Il presidente Mnangagwa ha portato il paese ulteriormente verso l’autoritarismo da quando ha messo da parte Mugabe nel 2017 con la sua promessa che lo Zimbabwe era “aperto agli affari”. Un nuovo disegno di legge nazionale criminalizza qualsiasi azione ritenuta dannosa per l’interesse nazionale.

Le elezioni generali del 2023, che hanno prolungato il potere di 43 anni dello ZANU/PF al potere, sono state dichiarate non sicure anche da una missione di osservatori dei vicini dello Zimbabwe, la Comunità per lo sviluppo dell’Africa meridionale (SADC), che storicamente ne ha certificato i risultati. Aumentano le prove che Mnangagwa (82 anni) sta aprendo la strada a un terzo mandato incostituzionale.

Robert Mugabe nel 1980, prima di essere visto come un dittatore oppressivo Brian Harris per il Times

Ad aprile, gli assessori del Commonwealth hanno preso appunti da Jameson Temba, leader della Citizens Alliance for Change, il principale partito di opposizione. È stato arrestato settimane dopo insieme a dozzine di altre persone nella sua casa di Harare dove stava organizzando un barbecue festivo.

Temba, 60 anni, e il gruppo di 67 persone, tra cui una madre, suo figlio e un’adolescente, rimangono in carcere senza cauzione né accuse. L’iperinflazione e il crollo della nuova valuta dello Zimbabwe – la sesta emissione di nuova moneta in 15 anni – hanno lasciato Mnangagwa nel timore che un rivale prenda il potere e adotti misure sempre più dure.

David Coltart, il sindaco di Bulawayo che ha prestato servizio con Themba nel governo di unità nazionale di Mugabe, ha affermato che la detenzione di massa è stata “la più orribile dai tempi dell’indipendenza”.

“È stato progettato per avere un effetto agghiacciante come avvertimento per gli altri: ‘Non pensare nemmeno a fingere'”, ha detto Coltart.

Andare avanti

Questa impudenza riflette la fiducia di Mnangagwa nel fatto che una comunità internazionale esausta voglia una svolta. Dopo la Brexit, il governo britannico è diventato più propenso a parlare di accordi commerciali esteri piuttosto che di politica priva di significato. In linea con la rotazione regionale della più alta carica del Commonwealth, il prossimo Segretario generale sarà africano.

Joshua Setipa, uno dei tre candidati in lizza per il ruolo, vorrebbe vedere lo Zimbabwe ritornare immediatamente all’ovile.

È l’ex ministro del Commercio del Regno del Lesotho e indica l’Africa occidentale in termini di pericoli dei principi rispetto al pragmatismo. Le minacce rivolte dal gruppo regionale ECOWAS alle giunte militari di ripristinare il governo civile in Burkina Faso, Niger e Mali le hanno spinte a rivolgersi invece a Mosca.

“Non possiamo parlare del Commonwealth senza parlare dello Zimbabwe, che ha giocato un ruolo decisivo nella sua storia”, ha detto Setipa, il candidato più probabile alla presidenza del club.

“A meno che il Commonwealth non sia al tavolo con lo Zimbabwe, non vi è alcun obbligo per loro di ascoltarci sulle riforme o di rilasciare le persone che sono state detenute”, ha aggiunto. L’appartenenza al Commonwealth non sarà una ricompensa per gli illeciti. “Ancora più importante, sarebbe un’occasione persa se li tenessimo fuori dal campo”.