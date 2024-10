Nella corsa all’editing genetico, l’Unione Europea è in ritardo rispetto alle altre potenze occidentali

Oltre 350 scienziati e imprenditori agricoli hanno partecipato al Forum sulle biotecnologie durante la prima conferenza organizzata da Biovegen, la piattaforma che promuove le biotecnologie nel settore, che si è tenuta durante l’ultima edizione del Fruit Actress a Madrid.

Uno dei temi principali trattati è stata la proposta di regolamento della Commissione europea sulle nuove tecnologie genomiche (NGT) e i progressi compiuti nella selezione vegetale con questi metodi, approvata dal Parlamento il 7 febbraio. Diego Orzaiz, ricercatore CSIC presso IBMCP (Istituto di Biologia Molecolare e Cellulare delle Piante, Valencia), ha evidenziato come queste tecniche si siano evolute negli ultimi anni per diventare “più veloci, più efficienti e più precise”.

Nella corsa verso l’editing genetico, l’Unione Europea, che non ha ancora finito di discutere le norme che la governeranno, è in ritardo rispetto alle altre potenze occidentali.

Il ricercatore ha spiegato come attraverso la mutagenesi diretta CRISPR-Cas9 (“modifica” di parti della molecola senza introdurre materiale estraneo) siano stati compiuti progressi verso tecnologie simili, ma con funzioni aggiuntive che possono, a loro volta, essere combinate.

Lear Escajedo, professore all’Università dei Paesi Baschi, ha parlato dell’ultima legislazione europea sulla selezione vegetale. Ha anche menzionato come la legislazione attuale si basi sulla genetica degli anni ’90 e che la Corte di giustizia europea ha stabilito nel 2018 che era necessario rivederla e adattarla alle NTG, per le quali ancora oggi si applicano restrizioni sugli OGM.

Ha inoltre analizzato il testo proposto dalla Commissione europea a seguito di questa sentenza, che il Parlamento europeo ha approvato, con alcune modifiche, in febbraio. Escajedo considera un “passo avanti” la proposta di includere uno “status giuridico differenziato” per gli OGM. Ha spiegato che il testo in discussione oggi divide le piante ottenute con queste tecniche in due parti: NGT-1, le cui modificazioni genetiche possono essere ottenute con metodi tradizionali (con successive ibridazioni e selezioni) investendo molto tempo e lavoro nel corso delle generazioni. Molti. (queste piante saranno esentate dalla Direttiva OGM) e NGT-2, le cui modifiche saranno ancora regolamentate dalla direttiva, anche se una valutazione del rischio terrà conto di altre considerazioni. La differenza sta nel numero di cambiamenti genetici nel genoma. Coloro che ne avranno fino a 20 rientreranno nel primo gruppo, mentre coloro che ne avranno di più rientreranno nel secondo gruppo. Ha aggiunto che questo criterio non è del tutto chiaro, quindi “dobbiamo monitorare i piccoli dettagli del testo finale”.

La situazione normativa europea per i biostimolanti è molto diversa. Estefania Henarejos, Direttore degli Affari Regolatori di Alga-Energy, ha analizzato le prospettive dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1009 nel luglio 2022. Henarejos ha accolto con favore l’approvazione di questo regolamento, che obbliga i produttori a dimostrare l’efficacia dei prodotti attraverso test. Tuttavia, l’esperto ha lamentato che il regolamento attualmente riconosce solo quattro tipi di microrganismi, il che significa che soffre ancora di “lacune che attualmente sono state eliminate attraverso un’armonizzazione parziale”. Ha inoltre chiesto che lo sviluppo sia guidato da requisiti di “proporzionalità” e “realistici” per la certificazione di nuovi prodotti.

