NewsPascani.com Pascani, Târgu Frumos, Iasi – Il telescopio spaziale James Webb ha studiato una galassia con una misteriosa esplosione di stelle

Un team di astronomi ha utilizzato il telescopio spaziale James Webb della NASA per studiare Messier 82 (M82), una galassia starburst. Situata a 12 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dell’Orsa Maggiore, questa galassia è di dimensioni relativamente piccole, ma sede di una frenetica attività di formazione stellare. In confronto, le nuove stelle nascono in M82 dieci volte più velocemente che nella Via Lattea.

Guidato da Alberto Pollato dell'Università del Maryland, College Park, il team ha puntato lo strumento Webb NIRCam (Near Infrared Camera) al centro della galassia stellare, per dare uno sguardo più da vicino alle condizioni fisiche che aiutano la formazione di nuove stelle.

“M82 ha ricevuto una serie di osservazioni nel corso degli anni perché può essere considerata un modello di galassia starburst”, ha affermato Bolato, autore principale dello studio. “Sia il telescopio spaziale Spitzer che quello Hubble della NASA hanno osservato questo oggetto. Grazie alle dimensioni e alla risoluzione di Webb, possiamo osservare questa galassia in formazione stellare e vedere tutti questi nuovi dettagli.”

La formazione stellare continua a mantenere il suo senso di mistero poiché è circondata da cortine di polvere e gas.

