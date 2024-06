Non penso che siamo più in Kansas perché un creatore di Minecraft replica una città americana in scala 1:1 utilizzando il software che ha sviluppato

Ultimamente abbiamo trattato alcune eccezionali build di Minecraft qui su Readwrite Gaming, più recentemente una straordinaria ricreazione di Chernobyl, una build di Minecraft che mi ha fatto guardare di nuovo la serie HBO.

Ora, qualcosa di un po’ meno incline ai disastri (non è uno scherzo su di me), una ricreazione 1:1 di Kansas City, interamente in Minecraft.

Voglio dire, da dove inizi effettivamente con questo? Minecrafter AtmosphericBeats ha affrontato le cose in modo diverso rispetto al tipico builder poiché ha utilizzato il software creato negli ultimi quattro mesi che ha estratto dati da OpenStreetMap e USGS per completare la build del Kansas in sole 36 ore.

Dovrei essere il primo a sottolineare che, sebbene tecnicamente impressionante, ha eliminato il gioco dal procedimento?

Atmosfera detta dentro Pubblica su Reddit“Questo lavoro è una rappresentazione in scala 1:1 di Kansas City con edifici, strade, alberi e piante provenienti da OpenStreetMap

I biomi sono localizzati staticamente, utilizzando dati sulla copertura del suolo ad alta risoluzione

Creo queste mappe utilizzando il software che ho sviluppato negli ultimi quattro mesi, che utilizza dati provenienti da varie fonti tra cui OpenStreetMap e USGS per creare un mondo Minecraft con edifici, strade e caratteristiche naturali basati sui dati per massimizzarne la conservazione. Realistico può essere.

I dettagli qui sono pazzeschi perché se c’è un albero su OpenStreetMap verrà inserito in questa versione di Minecraft. La possibilità di creare molti luoghi sulla Terra che difficilmente visiterai mai potrebbe significare che vediamo molti AtmosphericBeats e il suo software di mappatura. Minecraft è un ottimo strumento educativo e se può essere fatto in modo affidabile.

Esiste già un progetto Minecraft chiamato Costruisci la terra Che ha assunto il piccolo compito di replicare la Terra in scala 1:1, qualcosa che questo minuscolo cervello non poteva nemmeno calcolare.