“Non potevo credere ai miei occhi” Il cliente che ha portato uno schermo a Starbucks ha suscitato scalpore: Nate News

Un cliente lavora con un laptop e un monitor da scrivania a un tavolo all'interno di quello che sembra essere uno Starbucks. /Comunità in linea

Un cliente di Kagong che ha saltato la fila in un bar in franchising di Starbucks è stato arrestato. I netizen hanno risposto dicendo: “Questo comportamento è completamente incomprensibile”, poiché è stato visto tenere in mano il monitor di un computer e un laptop e prepararlo per il lavoro.

Il 19 di questo mese, una foto di questa scena è stata pubblicata in una comunità online con il titolo “Sono venuto a Starbucks e non potevo credere ai miei occhi”. L'immagine pubblicata mostra un cliente che lavora con un laptop e un monitor desktop a un tavolo all'interno di quello che sembra essere un negozio Starbucks.

Il cliente nella foto utilizzava due tavoli, con un laptop su un supporto sul tavolo di sinistra e un grande monitor sul tavolo di destra, con una presa multipla collegata alla presa. I dettagli, come dove si trova il negozio e quando è stata scattata la foto, non sono noti. La persona che ha pubblicato questa foto ha chiesto: “Pensi che questo non abbia importanza perché Starbucks non limita questo tipo di comportamento, o pensi che sia sopravvalutato, non importa quanto sia influente?”

La maggior parte degli utenti della rete è dell'opinione che, sebbene Starbucks non imponga sanzioni separate ai clienti che lavorano sui laptop all'interno del negozio, tale comportamento sia contrario all'etichetta nei luoghi pubblici.

“Ho visto molte persone lavorare nel settore automobilistico, ma questo sta oltrepassando il limite.” “Se hai intenzione di farlo, non sarebbe meglio affittare un ufficio condiviso?” “Pensi che sia una sala computer?” “Sarebbe difficile portare un monitor. “La tua onestà è straordinaria.” “Perché esistono la morale comune e il buon senso?” “Naturalmente è un inconveniente.” “Anche se non lo vieti, devi seguire i limiti di ciò che è appropriato.” Reazioni come “Le regole sono state create a causa delle persone”. così” e “Non ho niente da dire anche se “Mi avete querelato per ostruzione”.

Tuttavia, alcuni netizen hanno anche espresso l'opinione: “A meno che Starbucks non la punisca, non possiamo dire nulla, anche se ciò fa alzare le sopracciglia”.

Nel 2022, il canale YouTube “Nerdult” ha parodiato la tribù Kagong nel video “Cafe Electricity Thief”. / Cattura video di YouTube

I netizen hanno anche menzionato il video “Cafe Electricity Thief” che prendeva in giro la tribù Kagong nel 2022 attraverso il canale YouTube “Nerdult”. In questo video, due uomini visitano un bar, ordinano due Americani ghiacciati, posizionano un monitor e un laptop sul tavolo e rimangono lì per quattro ore, caricando una batteria ausiliaria in una presa multipla. “Non avrei mai pensato che avrei guardato l'episodio di Kabong Tribe che ho visto su Nudult nella vita reale”, hanno detto. “Pensavo che su Nudult fosse descritto come divertente, ma la realtà è molto più divertente.”

Ci sono stati diversi casi simili lo scorso anno. Una foto di un uomo seduto a un tavolo accanto a una finestra di Starbucks e che lavora utilizzando due monitor è stata pubblicata nella comunità online. Si raccontava che due uomini di mezza età portassero una tipografia in un bar di Eunpyeong-gu a Seul e trattassero affari personali per circa due ore.

Il giornalista Hyejin Lee Sunset@chosun.com