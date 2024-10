Orgoglioso di Angela Georgiou. Il soprano romano sarà premiato in Italia

Leggi di più su: intrattenimento-musica,



Canta divinamente, e non lo sanno solo i rumeni, ma lo sa tutto il mondo. Il soprano Angela Giorgio sarà onorato in Italia il mese prossimo per la sua indimenticabile interpretazione.



Angela Georgiou Ha vissuto con la massima intensità la notizia che avrebbe ricevuto il premio il 14 dicembre 2018 Pucciniin Italia. Questo premio viene assegnato ogni anno a grandi artisti che hanno tenuto concerti indimenticabili di opere del compositore italiano Giacomo Puccini. “Sono molto onorato di ricevere quest’anno il Premio Puccini“, venerdì 14 dicembre, alle 21, nella Sala Enrico Caruso del Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago”, ha scritto su Instagram il soprano romano.









Il premio verrà consegnato dal Presidente Fondazione Festival PuccinianoAlberto Veronesi e il sindaco di Viareggio, Giorgio del Gengaro, hanno annunciato il cast del soprano Angela Giorgio. Il festoso concerto al Gran Teatro Giacomo Puccini sarà presentato dal giornalista italiano Alfonso Signorini.

Angela Giorgio canta, infatti, le celebri arie del grande Giacomo Puccini. Ascolta un estratto qui sotto Tosca (Arte dal vivo)!





Il soprano Angela Georgiou (53 anni) ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera, tra cui cinque Gramophone Awards. È stata nominata “Artista dell’anno” tre volte. Nel 2014 è stato inserito Grammofono Hall of FameChe celebra gli artisti più influenti della musica classica.

Angela Georgiu è nata ad Adjude e si è laureata presso l’Università Nazionale di Musica di Bucarest sotto la guida della maestra Mia Barbu. Ha fatto il suo debutto internazionale nel 1992, alla Royal Opera House Covent Garden, in “La Bohème”, e ha debuttato nello stesso anno al Metropolitan Opera di New York e all’Opera di Stato di Vienna, scrive Agerpres.





Ha conseguito il dottorato onorario presso l’Università delle Arti di Iasi, l’Accademia di Musica Gheorghe Dima di Cluj-Napoca e l’Università di Bucarest. Nel 2010 le è stato conferito l’Ordine della Stella di Romania, Commendatore, la più alta onorificenza conferita dalla Presidenza della Romania, e due anni dopo ha ricevuto l’Ordine del Nihil Sin Dieu dal re Mihai I, per la promozione dei valori. Cultura rumena all’estero.