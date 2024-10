Pellegrini: L’Italia cerca il miglioramento continuo nella European Nations League

Lorenzo Pellegrini cercherà un “miglioramento continuo” quando l’Italia affronterà il Belgio nella UEFA Nations League questa sera ed è fiducioso Roma I tifosi mettono da parte le questioni del club per una notte.

La partita inizierà allo Stadio Olimpico di Roma alle 19.45 ora britannica (18.45 GMT).

Puoi seguire tutti gli eventi e gli avvenimenti mentre accadono su Liveblog.

Gli Azzurri hanno iniziato questo girone della European Nations League con una schiacciante vittoria per 3-1 in Francia, poi hanno battuto Israele 2-1 aprendo un gap di tre punti sul girone inseguitore.

“È una partita dura contro una grande squadra, anche se mancano alcuni giocatori. Il percorso iniziato il mese scorso con due belle vittorie è appena iniziato e puntiamo al miglioramento continuo. Pellegrini ha dichiarato a RAI Sport:

Il Belgio, guidato da Domenico Tedesco, manca Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Amadou Onana, ma riparte… Atalanta L’uomo è Charles De Ketelaere e farebbe bene ad una difesa a tre.

Pellegrini si aspetta difficoltà tra Italia e Belgio

Penso che il Belgio sia ben organizzato, quindi sarà molto difficile. Quando si è allenati tatticamente si riescono a sopperire alle assenze individuali. “Siamo a casa e non vediamo l’ora di fare bene, perché l’Italia merita il successo”.

Non solo il Belgio ha perso gli ultimi tre incontri contro gli Azzurri, ma non vince una partita ufficiale dal maggio 1972, con un pareggio e quattro sconfitte.

La partita giocata nel maggio 1972 era uno spareggio per il Campionato Europeo 2Seconda abbreviazione Dopo che l’andata si era conclusa con uno 0-0.

Pellegrini è stato oggetto di molte critiche da parte dei tifosi romanisti in questa stagione, soprattutto dopo l’esonero di Daniele De Rossi.

C’è anche questa sera all’Olimpico, ma tra il pubblico ci sono i tifosi italiani che devono mettere da parte gli interessi della società. Quali sono le idee di Pellegrini in gioco in questo clima?

Il mio pensiero è fare bene con la Nazionale perché è un onore per me rappresentare l’Italia, far parte di questa squadra e lavorare con l’allenatore”.