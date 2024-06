Perché due astronauti del Boeing erano bloccati nello spazio? | Novità esplicative

Due astronauti addestrati dalla NASA che testavano la nuova navicella spaziale CST-100 Starliner della Boeing sono dovuti rimanere a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che orbita attorno alla Terra a circa 400 chilometri (250 miglia) di distanza) dopo aver affrontato difficoltà tecniche con la loro navicella.

Gli astronauti Sonny Williams e Butch Wilmore dovevano originariamente tornare sulla Terra il 13 giugno, dopo che la capsula Starliner della Boeing aveva lanciato il suo primo volo con equipaggio dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida il 5 giugno. Ma lo Starliner fu afflitto da problemi già prima del lancio. Lancio il 5 giugno. Un precedente tentativo di lancio avvenuto l’1 giugno è stato annullato pochi istanti prima del lancio a causa di un problema di prestazioni con il computer di controllo a terra.

Durante il volo di 25 ore verso la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella spaziale ha subito diverse perdite di elio e un guasto al motore di propulsione. Poi, quando lo Starliner arrivò il 6 giugno e tentò di attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale, altri quattro dei suoi 28 propulsori fallirono, ritardando l’arrivo della nave.

Secondo un portavoce della Boeing, quattro dei cinque motori di spinta che in precedenza si erano guastati ora funzionano normalmente. Il portavoce ha aggiunto: “Ciò significa che solo un motore su 27 è attualmente guasto. Ciò non costituisce un problema per il volo di ritorno”.

Chi sono i due astronauti bloccati nello spazio?

Sunita “Sonny” Williams è un’astronauta americana e ufficiale della Marina americana entrata a far parte della NASA nel 1998. Williams ha effettuato il suo primo volo spaziale verso la Stazione Spaziale Internazionale per riparare i pannelli solari che generano elettricità a bordo dello Space Shuttle Discovery (STS-116) nel dicembre 2006 Quando era un ingegnere aeronautico. La sua seconda missione è stata nel maggio 2012 come ingegnere di volo nella Spedizione 32 verso la Stazione Spaziale Internazionale per testare un nuovo piccolo sistema di dispiegamento satellitare. Dopo aver completato altre missioni, Williams è stato uno dei primi astronauti selezionati per l’addestramento nel Commercial Crew Program della NASA nel 2015.

La Williams ha trascorso un totale di 322 giorni nello spazio fino ad oggi ed è nota per le sue missioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove ha stabilito il record per il volo spaziale più lungo di una donna (195 giorni) ed è stata la precedente detentrice del record per sette passeggiate spaziali, quando gli astronauti escono da un veicolo spaziale. Nello spazio, da un astronauta. Questo numero è stato superato solo da Peggy Whitson nel 2017. Whitson ha ora completato 10 passeggiate spaziali.

Williams ha ricevuto numerosi premi, tra cui la Legione al merito, la Medaglia di encomio della Marina, la Medaglia al successo della Marina e del Corpo dei Marines e la Medaglia del servizio umanitario.

Barry “Butch” Wilmore è volato a bordo dello Space Shuttle Atlantis per consegnare parti alla Stazione Spaziale Internazionale nel novembre 2009 ed è stato comandante della ISS da novembre 2014 a marzo 2015.

Il primo volo spaziale di Wilmore è avvenuto a bordo dello Space Shuttle Atlantis (STS-129) nel novembre 2009 come parte di una missione per consegnare pezzi di ricambio alla Stazione Spaziale Internazionale. Ha prestato servizio come ingegnere di volo nella Spedizione 41 nel maggio 2014 per studiare gli effetti sul corpo e sulla crescita delle piante durante l’assenza di gravità. È stato anche il leader della Spedizione 42 per studiare come lo spazio influisce sulle cellule immunitarie e monitorare l’inquinamento nell’atmosfera terrestre nel 2014.

Willmauer ha ricevuto anche numerosi premi, tra cui la Medaglia per il Servizio Superiore della Difesa, la Legione al Merito e la Medaglia per il Volo Spaziale della NASA.

Cosa sta facendo Boeing per gli astronauti bloccati?

La NASA e la Boeing stanno approfittando del tempo aggiuntivo trascorso dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per valutare ulteriormente i problemi con i propulsori che hanno interrotto il tentativo iniziale della navicella Starliner di attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale il 6 giugno.

Steven Hirschhorn, capo ingegnere aeronautico della NASA, se ne fece carico LinkedIn Una pagina per chiarire alcuni problemi con Starliner. “I problemi segnalati sullo Starliner, vale a dire il motore di controllo della reazione e le perdite di elio nel sistema di propulsione, sono tutti nel modulo di servizio della navicella”, ha spiegato. “Quando l’equipaggio lascia la ISS e deorbita, il modulo di servizio viene gettato in mare e brucia nell’atmosfera al ritorno. Pertanto, i sistemi di elio e i propulsori non torneranno sulla Terra per l’analisi dei guasti per ottenere informazioni Cosa potrebbe succedere nello spazio?

Quando ritorneranno sulla Terra gli astronauti bloccati?

Secondo la NASA, il veicolo Starliner può rimanere attraccato alla ISS per un massimo di 45 giorni, o un massimo di 72 giorni se viene utilizzato un sistema di backup.

La settimana scorsa, la NASA ha annunciato che prevede un ritorno all’inizio di luglio. La NASA ha dichiarato che è necessario ulteriore tempo affinché i team di missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale possano indagare in modo completo sui problemi relativi al sistema di propulsione.

“Ci stiamo prendendo il nostro tempo e seguendo il processo standard del team di gestione della missione”, ha dichiarato Steve Stich, responsabile del programma commerciale dell’equipaggio della NASA, in una dichiarazione all’inizio di questa settimana. “Stiamo lasciando che i dati guidino il nostro processo decisionale riguardo alla gestione delle piccole perdite nel sistema di elio e alle prestazioni di propulsione che abbiamo osservato durante il rendezvous e l’attracco”.