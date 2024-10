Perché Google Maps non riesce a pronunciare i nomi dei luoghi Maori

immagine: Nicholas Kocovelis/Noor Foto via AFP

È inaccettabile che gli strumenti di intelligenza artificiale e le aziende tecnologiche globali siano ancora indietro nella pronuncia di te reo, afferma un innovatore tecnologico Maori.

Peter Lucas-Jones è CEO di Te Hiku Media con sede nell’estremo nord e all’inizio di questo mese è stato nominato nell’elenco dei 100 leader AI del 2024 della rivista Time.

L’azienda sta sviluppando strumenti di intelligenza artificiale (AI) che trascrivono te reo Māori, forniscono feedback sulla pronuncia e convertono il testo in parlato con un tasso di precisione del 92%, rendendolo il migliore al mondo.

Jones ha affermato che lo standard di qualità per la pronuncia di te reo è molto più basso per le aziende tecnologiche globali come Google, ma il problema più grande è che non ci sono parlanti Māori esperti coinvolti nella creazione di strumenti di intelligenza artificiale.

“Quando guardiamo gli strumenti Open AI e gli strumenti di Google, anche se stanno facendo grandi progressi, è chiaro che non ci sono parlanti competenti di Maori, perché se ci fossero, non rilascerebbero strumenti con una pronuncia così scarsa. “

Ha detto che è importante rendersi conto che la grande tecnologia non salverà Te Reo Māori.

“Penso che la soluzione, a mio avviso, sia misurare gli standard Maori e non uno standard globale stabilito per tutte le lingue da persone che non hanno esperienza del Maori o una comprensione del contesto del declino linguistico qui in Nuova Zelanda.

“Ciò significa investire in soluzioni locali di data science che supportino accuratezza e accuratezza”.

Un’altra parte della soluzione include l’investimento in organizzazioni Maori leader e competenti, ha affermato Jones.

“Quando pensiamo alla pronuncia, penso che dobbiamo decidere se cerchiamo l’eccellenza o se ci accontentiamo della mediocrità. A volte danneggiare intenzionalmente una lingua è peggio che non fare nulla.”

Ha detto che i modelli linguistici Maori – come Te Hiko Media – offrono l’opportunità di stabilire uno standard molto più elevato.

“Fornire buoni esempi di pronuncia come i nomi dei luoghi… Ciò aumenta le opportunità di acquisizione della lingua per gli studenti di lingue e spesso la pronuncia errata oscura l’intelligenza che speriamo di trasmettere attraverso il parlato… Quello che direi è che accettare una precisione del 50% come standard perché te reo Māori è inaccettabile”.

