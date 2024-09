Perché il mio iPhone non riesce a caricarsi più dell’80%?

Se sei un utente iPhone, devi aver notato una cosa. L’iPhone di Apple non può essere caricato più dell’80%. Questo telefono si spegne automaticamente dopo aver raggiunto l’80% di carica. Dopo che il tuo iPhone avrà smesso di caricarsi, vedrai il messaggio “Ricarica della batteria in attesa”. Come molti di noi sanno, ciò è causato dal calore. Quando la batteria diventa troppo calda, la ricarica si interrompe. Ma è importante sapere che la colpa non è solo dell’alta temperatura. Possono esserci molti altri motivi per cui la ricarica si interrompe dopo l’80%.

Apple ha affermato nel suo blog che se il telefono smette di caricarsi, assicurati di collegare il telefono al caricabatterie originale fornito con la scatola originale al momento dell’acquisto del telefono.