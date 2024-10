Perché le lune di ottobre sono le più belle?

IL Dott.ssa Giannina del Messi Zavala della Facoltà di Scienze della Terra e dello Spazio (FACITE) dell’Università Autonoma di Sinaloa (UAS) Spiega che le lune appaiono diverse a causa del perigeo e dell’apogeo.

La differenza nella dimensione della Luna all’apogeo e al perigeo può variare fino al 14%, a causa dell’orbita ellittica della Luna e della sua distanza dalla Terra. Il perigeo è dovuto al fatto che la Luna è la più vicina alla Terra Il punto più lontano è chiamato apogeo.

Lo specialista spiega che dopo la stagione delle piogge, in ottobre si può osservare la prima luna piena.

Adesso ad ottobre la luna appare più piccola che a febbraio, per esempio, quindi è solo una credenza che le lune di ottobre siano le più belle Giannina del Messi Zavala, medico UAS

La Luna del Cacciatore è stata fotografata sopra Città del Messico il 17 ottobre 2024.

Perché lo vediamo così grande?

“Se vediamo la Luna nel punto più alto (azimut), che è il punto sopra di noi nel cielo, allora quando la Luna si avvicina a quei punti la vedremo piccola rispetto a quando la vediamo all’orizzonte, ma questo è un illusione ottica che può essere verificata fotografando la Luna in alcuni punti”, ha detto lo specialista in un altro riferimento.

Superluna di ottobre

