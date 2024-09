Perché l’Iran considera la guerra contro Israele una “trappola”? | notizia

Gli analisti ritengono che con l’escalation del confronto tra Hezbollah libanese e Israele, l’Iran stia cercando di trovare un equilibrio sostenendo il partito senza essere coinvolto in un conflitto globale e cadere in quella che considera “la trappola del nemico”.

Mentre si concentra sulla riduzione del proprio isolamento e sul rilancio della propria economia, l’Iran si rende conto che, secondo gli analisti, la guerra complicherebbe gli sforzi per garantire la riduzione delle sanzioni.

Lo scambio transfrontaliero di bombardamenti tra Hezbollah e Israele si è intensificato dopo la guerra lanciata da Tel Aviv contro Gaza il 7 ottobre, soprattutto dopo il bombardamento degli apparecchi di comunicazione di Hezbollah, che ha ucciso decine di persone e provocato circa 3.000 feriti.

Ciò è stato seguito da attacchi aerei israeliani sulle roccaforti di Hezbollah in Libano, provocando la morte di centinaia di persone e l’assassinio di importanti leader del partito. Hezbollah ha risposto lanciando missili contro gli insediamenti settentrionali, Safed e Haifa, raggiungendo Tel Aviv.

Evita il confronto

Nonostante l’escalation del confronto, secondo gli analisti, l’Iran sembra determinato a evitare uno scontro militare diretto.

“L’Iran non sarà trascinato in guerra”, ha detto l’esperto politico iraniano Hamid Gholamzadeh.

Ali Vaez dell’International Crisis Group ha spiegato a sua volta che la strategia dell’Iran si basa sull’influenza senza impegno diretto, soprattutto perché un’escalation sarebbe nell’interesse di Israele e si rifletterebbe nelle elezioni americane.

Un predicatore ha affermato: “L’Iran non vuole fare ciò che il suo acerrimo nemico (Israele) cerca”, sottolineando che le priorità di Teheran sono garantire in una certa misura la riduzione delle sanzioni e la stabilità economica.

Anche nel suo primo attacco diretto contro Israele lo scorso aprile in risposta a un attacco aereo contro il consolato iraniano a Damasco, le difese aeree israeliane o le forze alleate hanno intercettato la maggior parte dei missili, mentre Teheran ha confermato che i suoi attacchi hanno colpito i suoi obiettivi.

Considera l’approccio

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, di New York, in visita per partecipare ai lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha accusato Israele di cercare la guerra mentre l’Iran ha mantenuto la moderazione.

Ha sottolineato che l’Iran si è astenuto dal rispondere all’uccisione del capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran lo scorso luglio, per paura che ciò potesse far fallire gli sforzi americani volti a raggiungere un cessate il fuoco a Gaza.

Ha detto: “Abbiamo cercato di non reagire. Ci hanno detto più volte che eravamo vicini alla pace, forse entro una settimana o più”.

Ha aggiunto: “Ma non abbiamo mai raggiunto questa pace sfuggente. Ogni giorno Israele commette nuove atrocità”.

All’inizio di quest’anno, al culmine della tensione con Israele, l’Iran ha lanciato centinaia di missili e droni dopo l’attacco a Damasco, ma la maggior parte di essi è stata intercettata, secondo quanto annunciato da Tel Aviv.

Gli analisti riferiscono che l’Iran sta dimostrando il suo potere alla luce della guerra tra Hamas e Israele a Gaza, senza spingere gli Stati Uniti a rispondere.

L’Iran deve ancora far fronte alle sanzioni occidentali, soprattutto da quando gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2018, sotto l’allora presidente Donald Trump, dall’accordo sul nucleare concluso da Teheran e dalle potenze mondiali.

I paesi europei hanno anche imposto sanzioni all’Iran, accusandolo di aver fornito alla Russia missili balistici per la guerra in Ucraina.

L’Iran ha negato le accuse, mentre Pezeshkian ha affermato a New York che l’Iran “è pronto a sedersi con europei e americani per il dialogo e i negoziati”.

Vaez ha affermato che qualsiasi escalation iraniana rafforzerebbe il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e aiuterebbe persino a riportare Trump al potere. Ha affermato che ciò “danneggerebbe gravemente gli interessi iraniani”.

“Gravi ripercussioni”

Nonostante la sua moderazione, l’Iran continua a sostenere Hezbollah secondo le accuse israeliane e americane. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha avvertito che Teheran “non resterà a guardare” di fronte agli attacchi israeliani.

Teheran ha anche esortato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad agire immediatamente, avvertendo di “pericolose ripercussioni” per Israele.

Israele ha preso di mira figure di spicco di Hezbollah fin dall’inizio della guerra a Gaza.

Questa settimana il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha pianto i membri di Hezbollah e ha sottolineato che gli attacchi israeliani non porteranno alla sottomissione del partito.

La ricercatrice politica Afifa Obaidi ha affermato che l’Iran sta limitando il suo sostegno a Hezbollah, ma ha sottolineato le “grandi risorse umane” del partito.

Da parte sua, Gholamzadeh ha sottolineato che le risorse di Hezbollah garantiscono che non sarà sconfitto facilmente. Ha detto: “Hezbollah ha bisogno di sostegno, ma questo sostegno non significa che potrà essere sconfitto se non lo ottiene”.

Waez ha affermato che l’attacco della scorsa settimana alle apparecchiature di comunicazione di Hezbollah potrebbe averlo indebolito, ma non lo “paralizzerebbe completamente, anche se i primi due strati della sua leadership fossero eliminati”.

Ha detto che questa debolezza potrebbe essere una delle ragioni della riluttanza dell’Iran e di Hezbollah “ad entrare in una guerra globale”.