Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato, durante un discorso all’Università della Sorbona, che la sconfitta della Russia nella guerra contro l’Ucraina è cruciale per la sicurezza dell’Europa.

Egli ha sottolineato ancora una volta che non si tirerà indietro dalle sue parole riguardo all'invio di forze francesi in Ucraina. Secondo Macron, ciò deve essere fatto per “ripristinare l’incertezza strategica”.

“Se diciamo che l'Ucraina è un prerequisito per la nostra sicurezza, abbiamo delle restrizioni? No. Ecco perché dobbiamo essere credibili, scoraggiare, essere presenti e continuare i nostri sforzi”, ha detto il presidente francese in un discorso molto emozionante.

“Questo significa che abbiamo bisogno di uno scudo di difesa antimissile?”, ha chiesto. Forse. Oppure aumentare le nostre capacità difensive, e se sì, cosa esattamente? Indubbiamente. Pertanto, nei prossimi mesi inviterò tutti i nostri partner a basarsi su questa iniziativa di difesa europea”, ha sottolineato Macron.

Dal discorso di Macron emerge chiaramente quanto egli aspiri a svolgere un ruolo di leadership nel portare avanti il ​​cambiamento, anche se i commentatori europei sottolineano che non tutti i suoi piani per un'“Europa forte” sono perfettamente progettati.

In una conversazione con i redattori di diversi media regionali francesi, Macron, spiegando la sua visione di “un’Unione europea più decisiva sulla scena globale”, ha espresso il timore che “l’Europa possa morire”.

Ha espresso opinioni sempre più dure sulla questione della difesa, chiedendo la creazione di forze di difesa europee più grandi e più integrate e chiedendo che una “difesa europea credibile” dovrebbe andare oltre la protezione che la NATO già fornisce all'Europa.

“Ciò potrebbe significare il dispiegamento di scudi antimissile, ma dobbiamo assicurarci che respingano tutti i missili e impediscano l’uso di armi nucleari”, ha affermato Macron.

Ha osservato che la precedente dottrina francese prevedeva l'uso delle armi nucleari solo quando gli interessi nazionali vitali della Francia erano minacciati, ma nella conversazione ha affermato di essere aperto alla possibilità di aggiungere una “dimensione europea” a tale dottrina.

Secondo il presidente francese l'Europa non dovrebbe imporre alcuna restrizione nei confronti dell'Ucraina, perché questa è una condizione fondamentale per la sicurezza del continente.

Afferma che l’Europa ha attualmente un disperato bisogno di un serio “riavvio” per evitare conseguenze sfortunate e anche fatali nel prossimo futuro.

Le dichiarazioni del presidente francese hanno suscitato ancora una volta un'ondata di critiche da parte degli oppositori di destra e di sinistra nello spettro politico francese.

Thierry Mariani, membro di estrema destra dell’Assemblea nazionale francese, ha scritto sulla sua pagina personale: “Macron è diventato un pericolo nazionale. Non possiamo aspettare fino al 9 giugno (le elezioni del Parlamento europeo) per mandargli un chiaro segnale che le sue politiche lo sono Sopra.” Conto (RN) del partito guidato da Marine Le Pen.

“I suoi commenti sono molto pericolosi”, ha detto il deputato europeo François-Xavier Bellamy, che guiderà il partito di destra LR alle elezioni europee.

“Abbiamo toccato un nervo sensibile con la sovranità francese”, ha avvertito Bellamy in un’intervista alla stazione radio Europe 1.

I politici della sinistra francese sono ugualmente insoddisfatti delle intenzioni e dei commenti di Macron.

Il parlamentare francese di estrema sinistra Bastien Lashou ha detto sul suo account X: “Le armi nucleari non possono essere condivise come deterrente”.

La tesi principale di Macron si riduce al fatto che oggi l'Europa ha un disperato bisogno di indipendenza strategica e tecnologica dagli Stati Uniti.

“Gli europei devono dimostrare che non sono mai stati sottomessi agli Stati Uniti e che sono pronti a condurre in modo indipendente un dialogo paritario con le altre regioni del mondo”.

Nella sua valutazione pessimistica dell’impreparazione dell’Europa al “cambiamento di paradigma” che il mondo si trova ad affrontare, Macron ha affermato che l’ostilità della Russia, il disinteresse degli Stati Uniti e la concorrenza cinese potrebbero trasformare l’UE in una comunità “emarginata” con valutazioni molto basse.

Si presenta come l'iniziatore e il protettore di quell'Europa. Il fatto che molte persone non vedano tutto nero come lui non diminuisce la sua aggressività.

Il presidente francese insiste di essersi rifiutato deliberatamente di escludere la possibilità di inviare truppe di terra in Ucraina, sottolineando che “l'ambiguità strategica” è una parte importante del nuovo ordine geopolitico.

Poiché maggiore sicurezza significa più armi, Macron ha affermato che l’Europa dovrebbe concentrarsi innanzitutto sull’acquisto della propria produzione di armi.

Vuole approfittare del fatto che la Francia è l’unica potenza nucleare dell’Unione Europea e l’unico membro permanente dell’Unione Europea nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

L’Unione Europea è piuttosto colorata e ambigua, ci sono paesi che assumono una posizione più attiva e ci sono paesi che agiscono in un ruolo passivo, quindi Macron ora sta cercando di trovare un equilibrio e rendere la Francia il centro di tutto e di tutti.

Dopo aver rinviato due volte la sua visita a Kiev per “motivi di sicurezza”, le aspettative indicano che Emmanuel Macron si recherà in Ucraina dopo i colloqui con Xi Jinping, o quando la Francia stanzierà un grosso pacchetto di aiuti o quando una delle sue idee sarà sulla via della realizzazione. . Dal fatto che le truppe francesi, nonostante tutto, vanno a difendere Odessa, come promesso, o quando “scarica” le armi loro promesse in quantità al momento solo intuibili. Nelle sue manifestazioni selvagge, Serlea sembra essere consapevole delle sue grida e dei suoi movimenti bellicosi, e anche rendersi conto che il Cremlino non scherzava quando presentava le insondabili conseguenze potenziali di questo “falco” francese.