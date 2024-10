Protesta contro Samsung distruggendo telefoni cellulari a Tirupur Protesta con cellulari a Tirupur contro Samsung

Tirupur: A sostegno della protesta dei lavoratori Samsung di Kancheepuram, oggi a Tirupur si è svolta una protesta con la distruzione di telefoni cellulari.

Nel distretto di Kancheepuram, Samsung non ha accettato di formare un sindacato e la direzione non si è fatta avanti per parlare di un aumento salariale. Migliaia di lavoratori dell’azienda protestano contro questo. A sostegno della loro protesta, oggi è stato organizzato a Tirupur un sit-in a nome del sindacato dei lavoratori CITU.

I sindacalisti della CITU, che hanno marciato dal Memoriale di Kumaran, si sono seduti sulla strada davanti all’ufficio postale centrale e hanno partecipato al sit-in di protesta, guidato dal presidente del distretto CITU Murthy. Hanno continuato a manifestare la loro protesta distruggendo i cellulari Samsung per strada. La polizia ha arrestato più di 200 sindacalisti che avevano partecipato alla protesta lanciando slogan.