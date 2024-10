Qual è la posta in gioco nei negoziati sul cambiamento climatico della COP29?

Per saperne di più, resta sintonizzato sulla copertura in diretta della COP29 su ThinkLandscape.

Dall’11 al 22 novembre 2024, i leader e i delegati mondiali si riuniranno a Baku, in Azerbaigian, per il più grande evento sul clima dell’anno: la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2024 (Conferenza delle parti 29).

L’anno scorso, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) a Dubai, i paesi hanno concordato di “passare” ai combustibili fossili per la prima volta in assoluto. Hanno anche lanciato un nuovo fondo per risarcire i paesi vulnerabili per “perdite e danni” climatici.

Manterranno le loro promesse quest’anno e sarà sufficiente?

In questa seconda puntata del nostro programma ‘Che poliziotto?!‘ In questa serie esploreremo le sfide più urgenti sulla strada per Baku, gli impatti intersezionali della crisi climatica e ciò che i giovani vogliono vedere dai negoziati di quest’anno.

unisciti a noi Martedì 5 novembre alle 11:00 UTC Per una discussione avvincente con Brian Keatinge, Direttore esecutivo di Iniziativa di azione politica; Talia Silva, Coordinatore nazionale in Engagamundo; L’ecologista intersezionale Jefferson EstellaE Aisha Najeeb, Attivista per la giustizia climatica Venerdì per il futuro Disegna una mappa.

“Che poliziotto?!” È una serie che ospita Iniziativa Giovani nel Paesaggio Mira a evidenziare le questioni più urgenti e spesso trascurate nei negoziati internazionali sul clima, concentrandosi sulle prospettive e le idee dei giovani nel Sud del mondo.

Brian Keatinge È l’amministratore delegato di Iniziativa di azione politicaCon esperienza nella politica ambientale, nel coinvolgimento della comunità e nella gestione dei progetti. Ha pubblicato ricerche sulla sicurezza alimentare, sulle energie rinnovabili e sull’adattamento climatico, promuovendo il processo decisionale basato sull’evidenza in Kenya.

Talia Silva Attivista climatica ed educatore ambientale brasiliano dello stato del Pará. Svolge il ruolo di coordinatore nazionale per Engagamundo E coordinatore del laboratorio di comunicazione della rete. È anche coordinatrice delle relazioni politiche della Coalizione nazionale giovanile per il clima e l’ambiente (CONJUCLIMA), nonché membro del gruppo di azione giovanile del Fronte parlamentare ambientale e punto focale della Global Youth Councils Alliance in Brasile.

Jefferson Estella È un ambientalista filippino, attivista giovanile e per la giustizia climatica, organizzatore di comunità e progettista architettonico indipendente. È il cofondatore di Sciopero della gioventù 4 Clima Filippine (YS4C PH) Attualmente lavora anche come sostenitore dell’oceano e del clima Centro per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo.

Aisha Naguib Attivista per la giustizia climatica e femminista intersezionale con sede negli Emirati Arabi Uniti. Funziona per garantire la leadership e un impegno significativo di coloro che sono in prima linea nella crisi, come si riflette nel suo sostegno Venerdì per il futuro MAPA (Persone e aree più colpite). Funziona anche con Dipartimento delle Donne e del Genereconcentrandosi sulla transizione di genere e fungendo da leader regionale MENA per Fondo per la giustizia climatica giovanile.