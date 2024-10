Qual è l’età consentita per smettere di bere alcolici, secondo gli specialisti in neurologia?

Età massima per l’alcol (3).jpg

Cosa fa l’alcol al cervello?

Oltre ad essere un tipo di prodotto facilmente reperibile e che pochi considerano un aspetto negativo nella propria vita,… Alcol Causa problemi al corpo umano, anche se non appaiono immediatamente. Alcuni di essi possono essere: demenza, declino mentale e perdita di memoria.

Viste le indagini condotte, Restark ha potuto annunciare… età Che è diventato un limite di consumo Alcol. Lo specialista ha sottolineato che le persone dovrebbero smettere di prenderlo Alcol Prima dei 70 anni, Se possibile a 65 anni Anni.

“È necessario farne a meno Alcol Il neurologo ha detto a questo proposito: “C’è una fase nella vita in cui è importante preservare le cellule nervose”. Ha spiegato che dopo i 65 anni il corpo perde le cellule nervose ed è meglio cercare di preservare le cellule rimanenti.

Come se ciò non bastasse, il neurologo ha affermato che la questione non si limita a questo Alcol Colpisce il cervello umano, ma può anche andare oltre: “Anche la capacità di reazione, di giudizio e la capacità di apprendere possono essere influenzate. Questo danno progressivo può essere grave per le persone anziane”.