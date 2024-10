Questi 30 paesi ti consentono di utilizzare la tua patente di guida SA

Andorra: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Bulgaria: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Canada: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Estonia: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Germania: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Grecia: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Lesoto: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Montenegro: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

REGNO UNITO: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Polonia: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Portogallo: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi

Russia: Una patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi accompagnata da un IDP

Mozambico: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi

Namibia: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi

Australia: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi

Botswana: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi

Zambia: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi

Zimbabwe: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi

Lussemburgo: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi

San Marino: Una patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi accompagnata da un IDP

Seychelles: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi

Panama: La patente di guida SA può essere utilizzata per un massimo di 3 mesi