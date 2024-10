Questo guardiano della criptovaluta rivela un commerciante cinese che ha fatto guadagnare milioni a Lazarus!

Il lato oscuro della crittografia. Il custode di Web3 ZachXBT ha fatto della sua specialità denunciare truffatori e altri truffatori che abbondano nel nostro ecosistema, ma non ha nemmeno paura di attaccare pesci grossi come gli hacker pagati da Pyongyang: il Gruppo Lazarus. ZachXBT ha recentemente condiviso alcuni dettagli che lo hanno portato a rintracciare gli hacker nordcoreani e tutto è iniziato con una richiesta di aiuto da parte di qualcuno nella sua comunità.

Un iscritto a ZachXBT denuncia le pratiche di un commerciante cinese…

Uno tra centinaia di migliaia di lui seguente UN È stato contattato ZackXBT Per spiegargli che era appena stato bloccato da una piattaforma (il cui nome è rimasto segreto) dopo aver effettuato un trasferimento da una persona all’altra con un numero specifico. Yicong WangApparentemente un cittadino cinese. Dopo questa operazione, ha ricevuto un messaggio in cui si affermava che aveva infranto la legge aiutando il Gruppo Lazarus a riciclare denaro.

La vittima, che si dichiara innocente, viene immediatamente inviata massimo Informazioni a ZachXBT per dimostrare la sua buona fede e cercare di uscire da questa situazione piuttosto scomoda. Ma la storia non finisce qui, perché qualche mese dopo, questa stessa persona riceve una chiamata di aiuto da uno dei suoi amici che questa persona aveva appena contattato direttamente. Yicong Wang Per lo stesso tipo di trasferimento, ma questa volta per un importo di circa 1,5 milioni di dollari.

I due amici rifiutano l’operazione per poi rivolgersi nuovamente al loro eroe 3.0 fornendogli altre informazioni tra cui i nickname utilizzati dal famoso Yicong Wang, ma soprattutto gli indirizzi presenti sulla rete di scambi TRON su WeChat.

ZachXBT continua la sua lotta contro gli hacker Lazarus, con l’aiuto della sua community

…che deve aver riciclato milioni di dollari per conto degli hacker nordcoreani

Con questi dati, ZackXBT Tracceremo la traccia del denaro e monitoreremo le operazioni effettuate su questi indirizzi e non ci vorrà molto per scoprire che almeno uno di essi è collegato a diversi attacchi informatici recenti come l’operazione Alex Lab del maggio 2024 per 4,5 milioni di dollari.

Alla fine ne contatterà altri 25 set Imparentato Lazzaro Chi stava preparando la birra 17 milioni di dollari Attraverso questi diversi titoli! Alla fine, Yicong Wang sarebbe stato ricondotto a diverse piattaforme da cui era stato escluso, come Paxfull o Noones, dove aveva cercato di registrare sotto molti pseudonimi diversi. ZachXBT concluderà il suo thread con un pio desiderio: “Speriamo che, ad un certo punto, in futuro, Yicong Wang sarà ritenuto responsabile delle sue azioni.”.

Purtroppo non è detto che la giustizia internazionale riesca a mettere le mani su questo personaggio, ma tutte le forze di polizia e di criminalità informatica del mondo si stanno comunque impegnando per cercare di bloccare il prima possibile i fondi legati a Lazarus. È vero, le criptovalute vengono utilizzate dai criminali nordcoreani, ma almeno offrono agli investigatori l’opportunità di congelare i fondi, cosa che le buone vecchie valute non fanno.