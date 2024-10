Raspadori: L’Italia ha bisogno dello stesso atteggiamento positivo nella Nations League

Giacomo Raspadori avverte che l’Italia ha bisogno dello “stesso atteggiamento positivo” nei confronti di Israele che ha mostrato negli scontri della UEFA Nations League con Francia e Belgio. “Dobbiamo cercare soluzioni.”

La partita inizierà al Blunergy Stadium di Udine alle 19.45 ora britannica (18.45 GMT).

Puoi seguire tutti gli eventi e gli avvenimenti mentre accadono su Liveblog.

Gli Azzurri restano in testa al girone della European Nations League, anche se ora a solo un punto dalla Francia, dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio giovedì.

Anche in quella partita erano in vantaggio per 2-0 finché Lorenzo Pellegrini non vide il rosso, permettendo ai Red Devils di rientrare in partita e guadagnare un punto.

Raspadori si concentra sulla posizione dell’Italia

Luciano Spalletti dice che questa sarà la partita più importante dell’intero girone per l’Italia, Raspadori è d’accordo?

“È una partita molto importante, perché è la prossima partita e dobbiamo vederla sempre così. Sappiamo che se vogliamo restare primi, stasera è fondamentale vincere”. Lo ha detto a Rai Sport l’attaccante del Napoli.

“Dobbiamo giocare con lo stesso atteggiamento positivo delle ultime partite, dare tutto quello che abbiamo e lottare per vincere. Israele inizialmente sarà molto intenso e dobbiamo trovare situazioni che gli facciano male. A volte faticano in difesa, quindi dobbiamo guardare per quelle soluzioni e noi siamo ben preparati.

Sebbene Israele abbia perso tutte e tre le partite finora in questo girone della Nations League, è riuscito a segnare in tutte.

Gli Azzurri li hanno battuti 2-1 in campo neutro a Budapest il mese scorso, mentre Francia e Belgio si affronteranno questa sera.

Se l’Italia vince e la Francia batte il Belgio, gli Azzurri si garantiranno un posto nelle qualificazioni alla UEFA Nations League e avranno bisogno di un solo punto nelle ultime due partite per assicurarsi il primo posto nel girone.

Raspadori ha segnato nel 3-1 di Parigi.