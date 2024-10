Recensione: le donne africane sono state indotte con l’inganno a costruire droni russi

Di seguito segnalazioni e testimonianze sulla generale carenza di manodopera nell’apparato militare russo AP Abbiamo già notato come il Paese stia diventando sempre più creativo nelle assunzioni. Nella nuova inchiesta, l’agenzia di stampa ha riferito che circa 200 donne africane sono state senza dubbio inserite nella catena di produzione per fabbricare droni di progettazione iraniana contro l’Ucraina.

“Non so davvero come costruire droni”, dice una donna che ha lasciato il lavoro a casa per approfittare dell’offerta russa, che in pratica significava lavorare come operaia industriale insieme a studenti russi adolescenti.

Testimonianza delle donne Della vita nella Repubblica russa del Tatarstan parlano di lunghe giornate lavorative sotto costante sorveglianza, anche nei dormitori loro assegnati. Secondo i rapporti, alcuni di loro sono riusciti a lasciare la vita in fabbrica per cercare lavoro altrove in Russia.

Nelle pubblicità sui social media, il Cremlino avrebbe attirato donne di età compresa tra i 18 e i 22 anni affinché superassero un gioco a quiz e un quiz di 100 parole russe per vincere un “biglietto aereo gratuito, denaro e un’avventura a lunga distanza in Europa” con formazione in hotel e ristoranti. . Le donne affermano invece di essere finite nella Zona Economica Speciale di Alabuga.

Immagine satellitare della zona economica speciale di Alabuga nella Repubblica russa del Tatarstan. Foto: Planet Labs PBC/AP



Secondo l’Associated Press, donne provenienti da Kenya, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Sud Sudan e Uganda hanno beneficiato dell’offerta presentata in centinaia di spot animati. Menzionano anche lo Sri Lanka e sottolineano che la campagna di reclutamento “Alabuga Beginning” ha successivamente preso di mira anche altri paesi dell’Asia e dell’America Latina.

– L’azienda si occupa solo della produzione di droni. Nient’altro. “Mi pento e maledico il giorno in cui ho iniziato a fare tutte queste cose”, dice una donna intervistata che ha documentato la sua partenza sui social media con selfie pieni di speranza sull’istruzione in Europa.

Russia e Iran lo hanno fatto Una relazione di lunga data. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, i due Paesi hanno firmato un accordo del valore massimo di 18 miliardi di corone svedesi nel 2022, tra le altre cose, per la produzione di droni d’attacco e di sorveglianza. La zona economica di Alabuga è stata istituita nel 2006 per attirare imprese e investimenti, ma nel corso degli anni è diventata una zona di produzione prevalentemente di attrezzature militari.