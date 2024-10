Ricci apprezza l’opportunità dell’Italia e bilancia la situazione con la Francia

Samuel Ritchie rivela cosa gli ha chiesto Luciano Spalletti contro la Francia ed è felice di avere la “chance” dell’Italia dopo aver saltato Euro 2024.

Il calcio d’inizio sarà al Parco dei Principi di Parigi alle 19:45 ora del Regno Unito (18:45 GMT).

Questa è la partita d’apertura del girone della Nations League, che comprende anche Belgio e Israele.

Torino Il centrocampista Ricci ha eccelso finora in Serie A ed è stato l’ultimo ad essere escluso dalla rosa degli Azzurri diretti in Germania per Euro 2024, ma qui è stato premiato con un posto da titolare in rosa.

Ricci è pronto a rilanciare l’Italia

“Sono grandi sensazioni. Questo è il calcio, puoi perdere un’occasione e poi ne arriva un’altra. L’importante è aspettare e poi dare il massimo. Lo ha detto Ritchie a RAI Sport.

La Francia raggiunse le semifinali di quel torneo e aveva una squadra molto offensiva con quattro dei migliori attaccanti.

Con questo in mente, l’Italia schiera un solo attaccante come Matteo Rettegui e vuole riempire il centrocampo, quindi cosa ha chiesto Spalletti a Ricci?

“La Francia è una delle migliori squadre al mondo. L’allenatore mi chiede di bilanciarmi davanti alla difesa e di interagire anche con i miei compagni a centrocampo.