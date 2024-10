Ricci cita le più importanti fonti di ispirazione per l’Italia, passate e presenti

Samuel Ritchie ha chiamato l’Italia e Juve La leggenda Andrea Pirlo è considerata la più grande ispirazione come centrocampista per gli Azzurri dopo il suo debutto con la Nazionale maggiore durante la Coppa del Mondo. Vittoria per 3-1 sulla Francia Venerdì.

IL Torino È diventato l’ultimo di una lunga serie di centrocampisti italiani a indossare la maglia azzurra venerdì sera, guadagnandosi ottime recensioni da parte degli esperti dei media.

maggior parte punti vendita In Italia gli ha dato un voto di 7 o 7,5/10 per la sua prestazione alla base del centrocampo di Luciano Spalletti.

Ricci nomina Pirlo e Tonali come la sua ispirazione in Italia

Partecipazione alla sua prima sessione conferenza stampa Per quanto riguarda la nazionale maggiore italiana domenica, Ricci ha detto di essere felice di far parte della vivace squadra italiana e ha anche spiegato quali giocatori gli piacciono per modellare il suo gioco.

“Ho osservato molto Pirlo, essendo un centrocampista”, ha detto alla stampa il 23enne.

“Ma ce ne sono stati tanti in passato. Abbiamo avuto tanti giocatori forti, ma il giocatore che ho guardato di più è sicuramente Pirlo.

Tra l’attuale gruppo di centrocampisti italiani, Ricci è particolarmente felice di lavorare al fianco dell’ex giocatore del Newcastle. Milano Il centrocampista Sandro Tonali, da lui definito uno dei migliori giocatori al mondo in quello che fa.

“È sempre stato un giocatore forte, uno dei centrocampisti più completi al mondo, e giocare con lui a centrocampo rende più facile il lavoro di tutti”.