Rischio maltempo per il Mediterraneo: Italia fino a 200 litri di pioggia, grandine e uragani

Uragano 2024: Finora in Germania sono stati confermati 32 casi e la tendenza è in aumento

Da mercoledì mattina a giovedì mattina forti piogge e temporali (in alcune località con grandine) cadranno sull’Adriatico e sul centro Italia, con precipitazioni che varieranno dai 100 ai 150 litri l’ora, in particolare dall’Emilia-Romagna all’Abruzzo, raggiungendo i 200 litri. . Un litro di pioggia per ogni metro quadrato della diga orientale dell’Appennino nell’arco di 24 ore. Aumenta anche il rischio di uragani e idranti sul Mare Adriatico.

Un vigile del fuoco è morto a causa delle forti piogge nella regione Puglia, nel sud Italia. Il Suv dell’uomo è stato travolto dall’alluvione nei pressi del comune di San Severo. È stato sopraffatto dal processo. L’uomo voleva aiutare altri conducenti.

Forti piogge sono cadute anche in altre regioni italiane, come Toscana ed Emilia-Romagna. Molti fiumi hanno rotto gli argini. In molte comunità è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco a causa delle inondazioni. Anche i servizi di soccorso si stanno preparando per ulteriori operazioni.