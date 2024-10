Sai perché la luna cambia colore? Scoprilo qui

Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2024 alle 12:43 IST

Per gran parte della nostra vita sappiamo che il colore della luna è bianco. Perché no? Quando guardiamo il cielo notturno, vediamo la luna luminosa e bianca. E se ti dicessimo che il bianco non è il vero colore della luna? Questo interessante corpo celeste, se visto dalla Terra, appare bianco, ma vari studi hanno riportato che la maggior parte del suo colore è grigio.

Le immagini scattate dallo spazio raffigurano la superficie della luna. Inoltre, i dati astronomici indicano che è composto principalmente da vari minerali come ossigeno, metalli e silicio. Le rocce vulcaniche sono responsabili del suo aspetto grigio unico. A volte, guardandolo attentamente, si può cogliere anche un accenno di verde. Ciò è dovuto alla presenza di minerali rari come l’olivina.

L’aspetto della luna dipende anche dall’atmosfera. Il motivo per cui appare pallido e bianco durante il giorno ha molto a che fare con i contrasti che crea con la luce del sole. La luce del sole copre la parte più lontana del cielo, facendo apparire la luna meno vibrante. Per quanto riguarda il suo aspetto durante la notte, l’astro assume un colore giallo o arancione. un motivo? La luce passa attraverso una maggiore densità d’aria, distribuendo la luce blu, consentendo ai gialli e ai rossi più caldi di dominare la combinazione di colori.

Un altro motivo per cui la Luna assume colori diversi in periodi diversi è l’ambiente circostante. Il colore scuro del cielo può creare l’illusione, conferendole una visione più colorata. Questo processo è lo stesso del sole che diventa rosso durante l’alba e il tramonto a causa della distribuzione della luce.

Qui diamo uno sguardo ai diversi colori della luna:

Luna rossa

La Luna appare rossa durante un’eclissi totale perché la Terra blocca la maggior parte della luce solare. La luce rimanente che passa attraverso l’atmosfera viene filtrata, consentendo solo alla luce rossa di raggiungere la superficie lunare.

Luna gialla e arancione

A volte, la Luna appare gialla o arancione a causa della densa atmosfera che diffonde luci blu più brevi. Ancora una volta, consente alle luci gialle e arancioni di risplendere.

Luna blu

Una luna blu non è qualcosa che si possa guardare regolarmente. Appare solo quando il fumo o la polvere, soprattutto dopo le eruzioni vulcaniche, nell’atmosfera distribuiscono la luce in modo diverso.