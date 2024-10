Samsung Galaxy A16 5G sotto recensione

Il Samsung Galaxy A16 5G appena annunciato è arrivato presso la nostra sede per la revisione, ma prima di testarlo, apriamo rapidamente la confezione e vediamo cosa c’è in offerta.

Il Samsung Galaxy A16 5G viene fornito in una scatola bianca, che include alcuni documenti, uno strumento di espulsione della SIM e un cavo di ricarica. Abbiamo il modello blu, ma puoi scegliere altri tre colori.

Frontalmente abbiamo un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz con ritaglio per la selfie camera da 13MP. Tuttavia, nella parte inferiore non è presente uno scanner per le impronte digitali poiché è integrato nel pulsante di accensione.

Capovolgi il telefono e vedrai una cover posteriore in plastica con una configurazione a tripla fotocamera allineata verticalmente nell’angolo sinistro. È una combinazione di fotocamere primarie da 50 MP, fotocamere ultra grandangolari da 5 MP e fotocamere macro da 2 MP.

Sotto il cofano c’è un SoC Exynos 1330 con un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il Samsung Galaxy A16 5G esegue One UI 6.1 basato su Android 14 e viene fornito con la promessa di sei anni di aggiornamenti della versione Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza, che è una delle maggiori caratteristiche di differenziazione dello smartphone.

Il Samsung Galaxy A16 5G ha un grado di protezione IP54 e a mantenere in funzione l’intero pacchetto è una batteria da 5.000 mAh con supporto di ricarica da 25 W. Ma se non disponi di un alimentatore compatibile, dovrai spendere soldi extra poiché lo smartphone non viene fornito in bundle.

Inizieremo presto il processo di revisione, quindi rimanete sintonizzati per scoprire se vale la pena acquistare il Samsung Galaxy A16 5G.