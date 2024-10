Sanzioni: l’Unione Europea vieta di fornire consulenza a entità russe

– Le entità russe non potranno più ricevere consulenza legale I ricorsi contro il divieto di fornire consulenza legale a entità russe sono stati respinti. L’Organizzazione di Ginevra condanna l’attacco ai diritti fondamentali.

L’Ordine degli avvocati di Ginevra precisa che sta esaminando “tutte le possibilità di ricorso”. (illustrazione) Keystone/Marziale Trezzini

Mercoledì il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i ricorsi sostenuti dagli ordini degli avvocati di Bruxelles, Parigi e Berlino contro il divieto di fornire consulenza legale al governo russo e agli enti stabiliti in Russia. L’Ordine degli avvocati di Ginevra, anch’egli coinvolto nell’azione, «prende atto» della decisione.

In un comunicato stampa pubblicato mercoledì, l’Ordine degli avvocati di Ginevra ha dichiarato che stava esaminando “tutte le possibilità di ricorso” e ha ribadito il proprio impegno nella difesa dei diritti fondamentali.

“Mai prima d’ora l’Unione europea ha limitato l’accesso a un avvocato in questo modo. Il tabù è stato infranto. “Anche in tempo di guerra, l’accesso alla legge deve essere preservato”, afferma François Zimray, avvocato del foro di Parigi e Ginevra. Associazione che rappresenta Nel caso è coinvolta l’Ordine degli avvocati di Ginevra, si legge nel comunicato stampa.

I 27 Paesi hanno adottato questa sanzione, tra molte altre, in seguito all’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022. Anche la Svizzera ha adottato questo divieto.

Ma molti ordini e ordini forensi si sono opposti, sostenendo che violano i diritti fondamentali che garantiscono l’accesso alla consulenza legale di un avvocato, il segreto professionale di un avvocato, il dovere di indipendenza degli avvocati e i valori dello Stato di diritto. Così come i principi di proporzionalità e certezza del diritto.

Rispettare lo stato di diritto

“È chiaro che sosteniamo con forza l’Ucraina e la sua popolazione, che soffre di un’inaccettabile aggressione da parte della Russia”, ha osservato in un comunicato stampa alla fine del 2022 Emmanuel Plasschaert, capo dell’Ordine degli avvocati francesi a Bruxelles. Le sue atrocità non devono farci dimenticare che il diritto e la giustizia non sono servizi come gli altri, ma piuttosto i garanti di una sana democrazia.

“Se seguiamo questa logica, un giorno potremmo dire agli avvocati che non sono autorizzati a difendere qualcuno ritenuto inidoneo”.

Nel comunicato stampa che annunciava l’adesione alla misura a marzo, l’Ordine degli avvocati di Ginevra ha inoltre sottolineato che le sanzioni sono una misura legittima, ma che “il fine non giustifica i mezzi” e che le sanzioni devono rispettare le garanzie dello Stato di diritto. .

Invadendo l’Ucraina, la Russia non stava semplicemente attaccando un paese; Ho attaccato i principi. Poiché questa battaglia viene condotta in nome dello Stato di diritto, la legge non può essere una vittima collaterale di questo conflitto.

Argomentazioni respinte

Il Tribunale dell’Unione europea non ha accolto tali argomentazioni. Ha stabilito che il diritto di ogni persona alla consulenza e alla rappresentanza da parte di un avvocato non è messo in discussione a causa del divieto. Il divieto, infatti, non si applica alle consulenze legali fornite nell’ambito di procedimenti giudiziari. Inoltre, non copre le consulenze fornite alle persone fisiche.

La Corte Suprema lussemburghese respinge anche le denunce relative all’ingerenza nel segreto professionale o nell’indipendenza degli avvocati. In sintesi, “il divieto in questione mira a raggiungere diversi obiettivi di interesse pubblico, senza minare l’essenza della missione fondamentale degli avvocati in una società democratica”.

