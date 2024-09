“Sovraccarico di rete causato dall’intelligenza artificiale, risolto con l’intelligenza artificiale”… Nvidia presenta “AI-RAN”

Ottimizza la rete utilizzando miliardi di dati

Le applicazioni AI possono essere eseguite ai margini della rete

T-Mobile testa per la prima volta la piattaforma AI-RAN

AI-RAN fungerà da base digitale per il 6G?

Ingrandisci l’immagine Nvidia ha annunciato il 20 che “userà l’intelligenza artificiale” per risolvere il peso che i servizi di intelligenza artificiale (AI) impongono sulle reti wireless. [사진=엔비디아]

Nvidia ha annunciato il 20 che “userà l’intelligenza artificiale” per risolvere il peso che i servizi di intelligenza artificiale (AI) impongono sulle reti wireless. Oggi l’intelligenza artificiale elabora rapidamente grandi quantità di dati, causando problemi di sovraccarico nelle reti di comunicazione. Nvidia ha affermato che sta lavorando con T-Mobile, Ericsson e Nokia per risolvere questi problemi. In particolare, T-Mobile sarà il primo target del test.

La tecnologia sviluppata da NVIDIA è AI-RAN. È l’abbreviazione di “Artificial Intelligence Radio Access Network (AI-RAN)” ed è un sistema che combina l’intelligenza artificiale con una rete di comunicazione wireless per aiutare la rete ad analizzare e rispondere automaticamente alle situazioni. La tecnologia AI-RAN utilizza miliardi di punti dati per migliorare il funzionamento della rete e prevedere la capacità in tempo reale, aiutando la rete a funzionare senza problemi anche durante i periodi di utilizzo elevato.

“La tecnologia AI-RAN ha il potenziale per cambiare completamente il futuro delle reti mobili, ma realizzarla nel modo giusto non sarà facile”, ha affermato Mike Seibert, CEO di T-Mobile. “Ciò porterà il settore delle comunicazioni mobili a un livello superiore. ” Ha detto: “Lo farò.” NVIDIA ha spiegato che AI-RAN può sfruttare molti punti dati per creare algoritmi di coordinamento della rete ottimali e prevedere la capacità della rete in tempo reale.

Secondo un rapporto di Mobile Experts, la proliferazione di applicazioni AI, compresi assistenti basati sull’intelligenza artificiale e piattaforme di realtà aumentata (AR), sta portando a un aumento significativo del traffico dati mobile. Di conseguenza, potrebbe verificarsi una situazione in cui la capacità della rete 5G esistente potrebbe essere superata. Le reti odierne sono progettate attorno alla voce e ai dati, ma le nuove tecnologie come le auto a guida autonoma, le fabbriche intelligenti e le applicazioni di intelligenza artificiale generativa richiedono l’elaborazione di più dati.

NVIDIA si è posta l’obiettivo di risolvere i carichi di rete in rapido aumento con AI-RAN e gettare le basi per 6G, la tecnologia di comunicazione di prossima generazione. AI-RAN può fungere da spina dorsale digitale (dorsale) di questa nuova tecnologia. Ecco perché diverse aziende, tra cui NVIDIA, T-Mobile, Nokia ed Ericsson, hanno formato l’AI-RAN Alliance. “La sfida più grande nelle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale è l’enorme quantità di dati che vengono generati e trasmessi”, ha affermato Doug Wadkins, vicepresidente della gestione e della strategia del prodotto presso Opengear. “Attraverso gli algoritmi di apprendimento automatico, adattiamo dinamicamente la configurazione della rete per migliorare le prestazioni .” La gestione delle risorse diventerà “L’efficienza è sempre più importante.”

L’obiettivo finale di AI-RAN è quello di essere un punto di partenza per la tecnologia delle comunicazioni di prossima generazione. L’obiettivo è aprire la strada al 6G. Nell’era del 5G, l’elaborazione dei dati su larga scala richiesta dall’intelligenza artificiale è stata citata come un problema e si prevede che AI-RAN risolverà questi problemi e fornirà un’infrastruttura digitale in grado di accogliere le tecnologie future.