SpaceX condivide video straordinari di gigantesche braccia di metallo che afferrano un razzo booster in aria

SpaceX ha rilasciato nuovi straordinari filmati dallo spazio Torre di lancio presenta il momento senza precedenti in cui è massiccio Booster extra pesante È stato arrestato per la prima volta.

Splendidi filmati da diverse angolazioni e posizioni mostrano un’importante pietra miliare nel quinto volo di prova di SpaceX Razzo spaziale Il booster Super Heavy è stato riportato per la prima volta tra i bracci della torre di lancio.

Leggi anche: Scopri il sistema missilistico Starship e il volo dei bracci “Chopstick”.

Il razzo Starship completamente riutilizzabile svolge un ruolo chiave nella missione della NASA di inviare gli astronauti sulla luna. Con un risultato storico, la metà inferiore del razzo è tornata alla torre di lancio ed è stata catturata da giganteschi bracci meccanici, una novità assoluta al mondo per SpaceX.

Questa riuscita cattura avvicina l’azienda al raggiungimento del suo obiettivo di sviluppare un sistema missilistico completamente riutilizzabile e rapidamente dispiegabile.

Leggi anche: La scena del giovane Sheldon che fa un test di realtà su SpaceX che si schianta contro il suo razzo con Elon Musk

Gli ingegneri di SpaceX hanno descritto questo risultato come “un giorno scritto nei libri di storia”, poiché il razzo molto pesante è atterrato in sicurezza. Nonostante i timori che il razzo finisse nel Golfo del Messico, è tornato senza problemi, superando le aspettative al primo tentativo.