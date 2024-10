SpaceX lancia i satelliti Starlink su un razzo Falcon 9 da Cape Canaveral – Spaceflight Now

Aggiornamento alle 16:38 EDT: SpaceX passerà a una data di backup di 24 ore per il lancio e punterà al decollo entro e non oltre venerdì 18 ottobre.

Aggiornato alle 17:08 EST: aggiunte nuove informazioni sulle previsioni per l’opportunità di lancio aggiornata.

SpaceX si sta preparando a lanciare il suo terzo lotto di satelliti Starlink nell’orbita terrestre bassa da lunedì mattina, ma i venti al Capo potrebbero essere impegnativi.

Il lancio dalla Cape Canaveral Space Force Station è previsto entro e non oltre le 19:31 EDT (23:31 UTC) di venerdì 18 ottobre. Se SpaceX non può essere lanciato in quel momento, probabilmente avrà un backup 24 ore su 24 sabato. .

Spaceflight Now avrà una copertura in diretta a partire da circa un’ora prima del decollo.

Giovedì sera, il 45° Weather Squadron ha emesso una previsione meteorologica di lancio per la nuova data di lancio di venerdì, che mostrava solo una probabilità del 40% di condizioni meteorologiche adatte al decollo. Si prevede che i venti al decollo saranno compresi tra 19 e 26 miglia orarie.

“Il forte flusso onshore continuerà per tutto il fine settimana mentre l’alta pressione persiste negli Stati Uniti orientali. I meteorologi dicono che il ritorno dell’umidità sarà lento, ma è probabile che si verifichino piogge sparse onshore entro il giorno di ripiego l’aggiunta della base cumuliforme per sabato.

Se SpaceX decidesse di rinviare a sabato, le possibilità di condizioni meteorologiche favorevoli aumenterebbero al 60%. Entrambe le date di lancio mostrano che le condizioni meteorologiche di ripresa migliorate si collocano a metà tra il rischio basso e moderato.

Poco più di otto minuti dopo il decollo, il booster del primo stadio mirerà ad atterrare a bordo della navicella spaziale senza pilota di SpaceX. “Basta leggere le istruzioni”. Se tutto andrà bene, questo sarà il 94esimo atterraggio riuscito del veicolo booster utilizzando JRTI e il 355esimo atterraggio fino ad oggi.

Il lancio dei satelliti Starlink porterà anche il numero totale di lanci orbitali dalla Florida quest’anno a 71, che è poco meno del numero totale lanciato nel 2023.