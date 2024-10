SpaceX mira a stabilire un lancio record con una missione Starlink dopo il ritardo

Venerdì un razzo SpaceX Falcon 9 lancia un carico utile di satelliti Starlink dal Launch Complex 40 presso la stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. Mercoledì è previsto un nuovo lancio. Fotografia di Joe Marino/UPI | Copia della licenza

23 ottobre (UPI) — SpaceX tenterà nuovamente di lanciare mercoledì una nuova costellazione di 23 satelliti Starlink dal Cape Canaveral Space Force Center, dopo aver annullato il lancio il giorno prima a causa delle condizioni meteorologiche. Quando ciò accadrà, lo sarà Il 72esimo lancio di SpaceX quest’annoraggiungendo il record di lanci spaziali di un anno stabilito dalla società nel 2023. L’attività spaziale di Elon Musk proverà a riscrivere nuovamente i libri dei record a novembre con nuovi lanci.

Il nuovo lancio è fissato per le 17:47 EST con un buffer di 21:23. Secondo SpaceX.

Lo ha detto SpaceX Meteo in zona recuperodove una nave drone A Shortfall of Gravitas era localizzata nell’Oceano Atlantico per il ritorno di un booster Falcon 9 Stage1, non era l’ideale e ha annullato la missione.

La tempesta tropicale Oscar nell’Atlantico ha causato preoccupazione a causa dei cumulonembi e delle raffiche di vento più forti del solito, hanno detto i funzionari meteorologici.

“Il flusso rinfrescante sulla terraferma continuerà questa settimana, poiché la combinazione di una forte massima centrata a nord e della tempesta tropicale Oscar a sud-est aumenta il gradiente di pressione sulla penisola della Florida”, hanno detto i meteorologi, secondo SpaceFlightNow.com.

“In questo schema, gli acquazzoni sparsi continueranno a spostarsi verso la costa dall’Atlantico, ma l’aria secca di medio livello impedirà qualsiasi sviluppo verticale significativo”.

Il lancio è l’ultimo della missione di SpaceX di creare una costellazione Internet che consentirà agli utenti di accedere al servizio Internet indipendentemente da dove si trovino nel mondo.