SpaceX si sta preparando per il lancio di un razzo da record venerdì

SpaceX lancerà venerdì uno dei suoi booster Falcon 9 per la ventesima volta, un record, evidenziando ancora una volta il successo del sistema missilistico riutilizzabile dell'azienda.

Il Booster 1062, che ha effettuato il suo primo volo nel novembre 2020, decollerà dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida venerdì 12 aprile, con la missione di schierare 23 satelliti Starlink a livelli bassi . -Orbita terrestre.

Live streaming online del volo da record Inizierà alle X (ex Twitter) alle 21:17 ET, circa cinque minuti prima del decollo.

Coloro che si sintonizzeranno vedranno il razzo Falcon 9 prendere il volo per la ventesima volta, un record, insieme alla separazione degli stadi e allo spiegamento dei satelliti Internet di SpaceX. Il webcast mostrerà anche il booster del primo stadio che atterra in posizione verticale sul drone A Shortfall of Gravitas nell'Oceano Atlantico circa otto minuti dopo il lancio, un'impresa che aprirà la strada al 21° volo del razzo.

Uno slot di riserva per l'incarico di venerdì è disponibile sabato se l'orario del volo target richiede modifiche per qualsiasi motivo.

Booster 1062 è stato lanciato l'ultima volta il 16 marzo e detiene anche il record per il tempo di consegna più rapido, 21 giorni dopo un volo, l'8 aprile 2022. Il razzo ha già lanciato in precedenza il veicolo spaziale GPS III 04, il veicolo spaziale GPS III 05 e il veicolo spaziale con equipaggio Inspiration4 veicolo spaziale, voli Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, Arabsat Badr-8 e 12 missioni Starlink.

Anche altri tre booster del primo stadio hanno volato 19 volte, quindi il record del Booster 1062 potrebbe essere di breve durata se gli ingegneri ne selezioneranno uno per più voli nei prossimi mesi.

Il riutilizzo da parte di SpaceX del booster del primo stadio, della navicella spaziale Crew Dragon e Dragon, e della carenatura del razzo ha consentito di ridurre i costi del volo spaziale e aumentare la frequenza del volo, aumentando così l'accesso allo spazio per più aziende e organizzazioni.

