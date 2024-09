Spalletti conferma ben cinque cambi dell’Italia per Israele, con un solo titolare garantito

Luciano Spalletti ha confermato che effettuerà fino a cinque cambi nella rosa della Nazionale italiana in vista della partita di lunedì sera Lega delle Nazioni partita contro Israele, mentre Inter Il difensore centrale Alessandro Bastoni è l’unico giocatore già confermato titolare.

Ha fatto una TAC Conferenza stampa prima della partita domenica, prima della “trasferta” contro Israele in Ungheria di lunedì sera.

Spalletti fornisce aggiornamenti sui giocatori italiani disponibili

L’allenatore ha detto che sarebbe “impossibile” nominare la stessa formazione titolare Sabato la Francia ha vinto 3-1 a ParigiPoiché la sua squadra non ha ancora avuto abbastanza tempo per riprendersi dall’esaurimento.

“Difficile eliminare la stessa squadra di venerdì e non è possibile superare la stanchezza dopo sole due giornate. Vediamo come stanno i giocatori, ma non è raro cambiare tre, quattro o cinque giocatori”, Spalletti ha detto alla stampa.

Riccardo Calafiore e Lorenzo Pellegrini, titolari contro la Francia, Da allora hanno lasciato la squadra Per tornare ai club locali con il timore di un lieve infortunio.

Vista l’assenza di Calafiore, Spalletti ha confermato che Bastoni manterrà il suo posto in squadra per dare continuità. Non stupirebbe vedere al suo fianco Alessandro Bongiorno.

“Bastoni giocherà domani, perché diventa difficile togliere lui e Calafiore dalla squadra. Lui ha più esperienza, porta sul tavolo cose che possono aiutare tutta la squadra”, ha aggiunto CT.

Samuel Ritchie, dopo aver fatto un debutto strepitoso, si è seduto accanto a Spalletti in conferenza stampa, segno che sarà coinvolto almeno in qualche modo.

Il capocannoniere Davide Fratesi è uscito a metà del secondo tempo al Parco dei Principi di Parigi e avrà bisogno di ulteriori valutazioni prima di decidere se potrà giocare contro Israele.

“Fratese verrà valutato in allenamento oggi, ma dice che sta bene ed è pronto per giocare. È stato sostituito prima del previsto per evitare rischi inutili. Vedremo dopo un po’ di allenamento”.