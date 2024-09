Spalletti elogia la “maturità” dell’Italia e valorizza la conoscenza tattica

Luciano Spalletti ha elogiato la “maturità” della squadra La sua squadra italiana ha sconfitto Israele 2-1 Sale in testa al girone della Nations League. “I giocatori ora stanno monitorando le loro posizioni a livello di club”.

Era la seconda vittoria consecutiva in UEFA Nations League, ma ancora una volta non c’è stata la porta inviolata per gli Azzurri, che hanno subito un gol all’ultimo minuto da Mohamed Abou Fani.

Davide Fratesi ha bloccato con il petto il cross di Federico Dimarco per aprire le marcature, prima che Moise Kean interrompesse i suoi tre anni di siccità con l’Italia.

Spalletti vede nascere una nuova Italia

“È stata una bellissima partita, perché c’erano tanti rischi di cui abbiamo parlato e visto stasera, soprattutto nel primo tempo”. Spalletti ha dichiarato a RAI Sport:

“Si siedono dietro, potresti essere stanco e non prendere le decisioni giuste, c’è molto traffico nel mezzo, quindi diventa difficile trovare quei canali di traffico.”

Era la prima volta che l’Italia schierava dall’inizio cinque giocatori nati dal 2000 in poi, ma il tecnico ne ha elogiato la maturità.

E aggiunge: “Il fatto che i giocatori fossero organizzati, ordinati e aspettassero il momento giusto è stato segno di grande maturità”.

Il passaggio al 3-5-2 si è rivelato cruciale per la Nazionale dopo un triste Euro 2024, ispirato anche dal modo in cui già giocano diversi club di Serie A.

“Tatticamente i giocatori hanno fatto bene a conoscere le loro posizioni, ma ora stanno monitorando le loro posizioni a livello di club. Sanno dove sarà l’altra squadra e abbiamo visto che i passaggi erano molto migliori nel secondo tempo.

Questa sera la Francia ha battuto il Belgio 2-0 a Lione grazie ai gol di Randall Kolo Mwani e Ousmane Dembélé, portando l’Italia in testa al girone della UEFA Nations League con sei punti, seguita da Francia e Belgio con tre punti ciascuno.