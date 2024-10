Spalletti: L’Italia poteva segnare più gol

Luciano Spalletti ritiene che l’Italia “avrebbe potuto segnare più gol”. Vincere su Israele 4-1 Avverte che la qualificazione alla Nations League non è ancora certa.

Gli Azzurri hanno fatto una partita relativamente facile Allo Stadio Blunergy di UdineGiovanni Di Lorenzo ha segnato una doppietta, Matteo Retegui ha segnato un rigore e Davide Fratesi si è confermato il capocannoniere di Spalletti.

“Credo che abbiamo avuto qualche attacco, ma non abbiamo concretizzato le occasioni che avevamo creato, che erano molto chiare. Non è facile scontrarsi così spesso con gli avversari, soprattutto quando difendono così in profondità. Spalletti ha dichiarato a RAI Sport:

Daniel Maldini e il suo collega sostituto Destiny Udoji si sono uniti per creare il gol finale, mentre… dell’Udinese Ha esordito in nazionale anche l’attaccante Lorenzo Luca.

“Chi ha preso parte alla partita ha fatto una buona prestazione, avremmo potuto segnare più gol, ma va bene. Ci sono stati degli errori che hanno causato qualche problema, ma a parte questo abbiamo fatto un buon lavoro di marcatura difensiva e abbiamo preso pochi rischi”. – aggiunse l’allenatore.

Spalletti non è preoccupato per la difesa dell’Italia

epa11659422 Davide Fratesi dell’Italia gesticola durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Italia e Israele a Udine, Italia, 14 ottobre 2024. EPA-EFE/DAVIDE CASENTINI

L’Italia ha ora ottenuto tre vittorie e un pareggio in UEFA Nations League, ma ha subito un gol nelle ultime sette partite consecutive. E’ qualcosa di cui preoccuparsi?

“Sappiamo che vuoi vincere le partite 10-0, ma ci sono anche concorrenti e dobbiamo confrontarci anche con loro”, ha detto Spalletti.

La Francia ha vinto 2-1 in casa del Belgio, anche dopo l’espulsione di Aurélien Chaumini e il rigore sbagliato da Youri Tielemans.

Ciò significa che l’Italia resterà in testa con 10 punti, seguita dalla Francia con 9, dal Belgio 4 e da Israele 0, che la qualifica praticamente ai quarti di finale tra il primo e il secondo posto.

“Ci sono due partite molto difficili in arrivo. Se il Belgio vince entrambe le partite, è in vantaggio, quindi dobbiamo ottenere un risultato.