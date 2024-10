Spalletti mette in prima seduta gli azzurri

Luciano Spalletti ha diviso gli azzurri in due gruppi nel primo allenamento di oggi e ha confermato che d’ora in poi si atterrà alla difesa a tre.

Gli Azzurri si sono ripresi dopo la brutta esperienza di Euro 2024 che li ha visti uscire dal torneo agli ottavi di finale in favore della Svizzera.

La seconda fase dell’era Spalletti inizia questa settimana, con la visita in Francia venerdì e poi la sfida contro Israele in campo neutro in Ungheria lunedì 9 settembre, nella UEFA Nations League.

La prima parte della seduta di oggi A Coverciano si è svolto lavoro in palestra, poi il tecnico ha diviso i suoi in due gruppi.

Li ha inseriti in un breve cinque contro cinque (Vicario, Fratese, Bellanova, Tonali e Calafiore contro Meret, Brescianini, Retegui, Ricci e Demarco), e poi ha lavorato tutti e otto i giocatori in campo per giocare da dietro.

Gli altri 13 giocatori hanno giocato dall’inizio sabato o domenica, quindi si sono concentrati solo su allenamenti leggeri.

Era l’unica eccezione Inter Il difensore Alessandro Bastoni non era al 100%.

Lo ha confermato Spalletti nel corso della conferenza stampa di oggi Il suo tempo per la sperimentazione tattica era finito D’ora in poi si atterrà alla difesa a tre.

La formazione dell’Italia per Francia e Israele

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), William Vicario (Tottenham); Alessandro Bastoni (Inter), Raúl Bellanova (AtalantaAlessandro Bongiorno (Napoli), Riccardo Calafiore (Arsenal), Andrea Cambiasso (JuveGiovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okolie (Leicester City), Destiny Udoji (Tottenham). Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Fratesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuel Ritchie (Torino), Sandro Tonali (Newcastle); Moise Kean (Fiorentina– Giacomo Raspadori (Napoli), Matteo Retegui (Atalanta), Mattia Zacani (Lazio).