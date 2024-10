Spalletti pone a Chiesa una condizione per il ritorno della Nazionale italiana

Luciano Spalletti ha spiegato cosa servirà per vedere l’ex attaccante del Liverpool e della Juventus Federico Chiesa tornare in nazionale, accennando ai ‘livelli’ necessari per giocare con gli Azzurri in questo momento.

Il tecnico della Nazionale italiana è stato ospite speciale della copertura di DAZN dell’emozionante derby italiano tra Inter e Juventus di domenica sera, dove ha affrontato numerosi argomenti tra cui alcune possibili opzioni per la sua prossima squadra a novembre.

Chiesa non è stato convocato in Nazionale dopo la deludente uscita dell’Italia dagli Europei 2024 agli ottavi. Da allora è così Congelato dalla Juventus E poi alla fine È finito al Liverpoolpoiché non si è ancora dimostrato un giocatore chiave in prima squadra.

Il nazionale italiano Federico Chiesa si allena con il Liverpool prima della partita della fase di Champions League contro il Milan.

Cosa deve fare Chiesa per tornare in Nazionale?

Alla domanda se ci fosse ancora posto per Chiesa nella rosa dell’Italia, Spalletti ha detto che gli sarebbe stato richiesto di giocare al giusto livello.

Spalletti: “In passato partivamo con opzioni diverse, ma ultimamente abbiamo puntato sul talento individuale, su giocatori che abbiano la capacità di correre i 70 metri”. Ha detto.

Ovviamente questi giocatori specialisti devono farlo ad un livello adatto alla nostra squadra, se lo fanno al di sotto di quel livello diventa un po’ più difficile”.

Al momento Chiesa ha giocato appena 78 minuti con il Liverpool, tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega. Nelle ultime settimane si è infortunato, ma Chiesa dovrà iniziare a giocare con più continuità se vorrà tornare in Nazionale.

Spalletti però è felice che lui e tanti suoi compagni di nazionale abbiano deciso di viaggiare e giocare all’estero.

“È sempre giusto andare a fare esperienza all’estero, ad esempio i giovani che escono dalla Primavera devono spingersi per andare a fare esperienza all’estero, penso a Calafiore e Donnarumma, secondo me è una cosa che dovrebbero fare tutti.