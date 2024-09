StarCraft: Remastered e StarCraft 2: Campaign Collection sono stati confermati per la disponibilità su Game Pass

Microsoft ha annunciato durante la sua trasmissione al Tokyo Game Show 2024 che StarCraft: Remastered e StarCraft 2: Campaign Collection arriveranno su Game Pass a partire dal 5 novembre.

I giochi di strategia in tempo reale e di fantascienza di Blizzard sono gli ultimi lanciati dall’azienda su Game Pass dopo l’acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft lo scorso anno.

Mentre tutti i componenti multiplayer originali di StarCraft e StarCraft 2 sono gratuiti, StarCraft: Remastered e StarCraft 2: Campaign Collection saranno disponibili per chiunque abbia un abbonamento PC Game Pass o Game Pass Ultimate a partire dal 5 novembre.

Tutti i franchise di videogiochi di proprietà di Xbox dopo l’acquisizione di Activision Blizzard

StarCraft: Remastered del 2017 è una versione rimasterizzata del classico strategico di Blizzard del 1998 StarCraft e della sua espansione Brood War. Il gioco mantiene il gameplay dell’originale StarCraft, ma presenta grafica ultra HD, audio ri-registrato e moderne funzionalità online Blizzard. La recensione di IGN di StarCraft: Remastered gli ha dato una valutazione di 9/10. “StarCraft Remastered rende il gameplay originale così come lo ricordi e sembra bello come lo ricordi”, abbiamo detto.

Nel frattempo, StarCraft 2: Campaign Collection include tutte le campagne per giocatore singolo di StarCraft 2, con un totale di oltre 70 missioni di Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void e Nova Covert Ops. Puoi anche formare gruppi online con altri giocatori in modalità Co-Op Commander e giocare nei panni di Raynor, Kerrigan, Artanis, Swann, Zagara, Vorazun o Karax.

Scopri tutto ciò che è stato annunciato nello streaming del Tokyo Game Show 2024 di Microsoft per ulteriori informazioni su ciò che Xbox ha da offrire.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.