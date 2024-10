Storie vere della grande fuga

C’è sempre qualcosa di romantico nella fuga dal carcere; Forse questo è dovuto al fatto che ogni fuga implica che gli oppressi fuggano dall’oppressore, spesso in grandi contrasti.

C’è sempre una ragione per cui le persone oppresse finiscono in prigione. Ma una volta che un prigioniero entra in prigione, diventa il perdente, ed è nella natura umana gridare per quel perdente.

L’Irlanda ha avuto la sua giusta dose di evasioni dal carcere nel corso dei secoli e un nuovo libro Prison Break: la grande fuga repubblicana irlandese, dal 1865 al 1983 Scritto da James Dorney racconta la storia di molti repubblicani fuggiti dopo la fondazione della Fratellanza repubblicana irlandese.

Dorney lavora negli archivi e negli studi locali della contea di Kildare e non è estraneo al tema delle attività repubblicane.

Tra alcuni dei suoi lavori precedenti, Guerra civile a Kildare, Disordini politici a Kildare 1913-1994E Campi di concentramento di Curragh durante la Guerra d’Indipendenza.

Ha fatto affidamento su queste e molte altre fonti per scoprire il contesto di ogni evasione Fuga dalla prigione.

Sebbene ogni fuga sia diversa, ci sono alcune notevoli somiglianze tra tutte.

Doveva esserci un “Comitato per la pianificazione della fuga” che organizzava la pianificazione della fuga. Questo comitato doveva essere preciso nei suoi tempi.

Era inoltre necessario disporre di un gruppo che lavorasse all’estero e di un mezzo di comunicazione sicuro tra l’interno e l’esterno. Queste comunicazioni sono solitamente fornite da visitatori o guardie amichevoli.

Fino agli anni ’20 i visitatori portavano spesso con sé torte con all’interno lime o parti di armi nascoste.

Quando si doveva superare un muro alto, i metodi di fuga preferiti includevano il lancio di una scala di corda oltre il muro dall’esterno o il lancio di lenzuola annodate oltre il muro dall’interno.

In assenza di un muro alto, come nei vari campi della contea di Kildare, erano necessarie pale e altri strumenti di scavo improvvisati.

Ma anche qui la biancheria da letto ha avuto un ruolo importante. Le federe venivano utilizzate per spostare la terra dal sottosuolo alla superficie.

Una volta portata fuori la terra, si è dovuto compiere il difficile compito di smaltirla per evitare di essere scoperti dalle autorità carcerarie.

In una fuga da Newbridge nel 1922, il complotto era così ben nascosto in una latrina che non fu scoperto fino al 1964.

Spesso ci sono anche grandi “atti di coraggio” tra i fuggitivi. L’apparizione di sei membri dell’IRB dalla prigione di Fremantle in Australia nel 1876 deve essere considerata una delle migliori.

Mentre il piano di scavo del tunnel e di fuga di 43 prigionieri dalla prigione di Kilkenny nel 1921 fu a dir poco sorprendente.

Molti dei fuggitivi erano nomi famosi come James Stevens, Eamonn de Valera della prigione di Lincoln, Ernie O’Malley, Frank Aiken e, più recentemente, Ruairi Brady.

Un ulteriore filo conduttore di questo libro è la descrizione di Dornay della soddisfazione dei carcerieri.

Dalla fuga di James Stevens nel 1865 alla fuga dalla prigione di Maze nel 1983, si può dire che ogni prigione abbia catturato la sua attenzione.

Per i carcerieri, la morale della loro storia può essere letta: se hai intenzione di fare la stessa cosa alla stessa ora ogni giorno, l’uomo che non ha niente di meglio da fare che sedersi e guardarti alla fine troverà un modo per metterti quell’informazione da usare nel suo caso.

Fuga dalla prigione È un libro di grandi storie di sfida all’autorità e di dedizione alla fuga. Alcune storie sono complicate.

L’inclusione di mappe o disegni che mostrano le distanze dai blocchi di celle ai muri o alle recinzioni sarebbe stato di grande beneficio per il lettore.

È passato molto tempo dall’ultima volta che su quest’isola è avvenuta un’audace evasione dalla prigione.

Ciò fa sorgere la domanda: è perché la dedizione delle generazioni precedenti si è dissipata nel tempo, oppure la nuova tecnologia, ponendo fine alla sega nella torta di frutta, ha finalmente dato il sopravvento ai carcerieri?