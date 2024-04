Ti senti a disagio nell'usare Apple Pay sul tuo iPhone? In Europa puoi scegliere un'alternativa: SMARTmania.cz

Per molto tempo i pagamenti senza contatto tramite iPhone sono stati limitati solo ad Apple Pay

Tuttavia, grazie alla pressione esercitata dall’Unione Europea, questa restrizione è avvenuta sul territorio dello Spazio Economico Europeo

Apple ha apportato questa modifica volontariamente per evitare potenziali azioni legali antitrust

Per molto tempo, Apple ha mantenuto il suo ecosistema il più chiuso possibile per avere il massimo controllo possibile su di esso, e quindi sull'esperienza dell'utente. Tuttavia, questa chiusura è diventata una spina nel fianco dell’Unione Europea, che sta gradualmente costringendo Apple ad apportare modifiche. Nell’ambito delle modifiche introdotte in Europa con iOS 17.4, Apple ha concesso alle app di pagamento e alle banche terze l’accesso diretto al chip NFC, abilitando opzioni di pagamento diverse da Apple Pay. La Commissione europea, secondo l'agenzia Reuters Il piano di Apple di rendere disponibili i pagamenti contactless già dal mese prossimo è stato approvato.

Apple Pay non avrà più il monopolio sui pagamenti contactless

Accedendo all'NFC, le banche e le app di pagamento di terze parti possono offrire pagamenti contactless direttamente su iPhone senza dover utilizzare l'app Wallet o Apple Pay. Questa funzionalità è disponibile nello Spazio Economico Europeo e consente agli utenti nell'Unione Europea di impostare un'app di pagamento predefinita diversa da quella di Apple.

Lo Spazio Economico Europeo è l'unica regione in cui Apple ha reso disponibile l'NFC; gli sviluppatori di altri paesi non sono stati così fortunati. I clienti potranno utilizzare le app abilitate NFC dalle loro banche e da altri fornitori di pagamenti senza il coinvolgimento di Apple.









Il colosso di Cupertino ha limitato da tempo l’accesso all’NFC nell’iPhone e in altri dispositivi Apple principalmente per i pagamenti tramite Apple Pay, impedendo alle banche e ad altri servizi finanziari di fornire soluzioni di pagamento dirette e senza contatto ai propri clienti. Apple ha annunciato per la prima volta l’intenzione di rendere la tecnologia NFC disponibile agli sviluppatori terzi in Europa a gennaio, apportando la modifica per evitare azioni antitrust da parte della Commissione Europea. Apple è stata accusata di limitare la concorrenza impedendo alle applicazioni concorrenti di accedere alla tecnologia NFC.