Un drone filma insolite balene “in piedi” nell’Oregon. Gli esperti hanno appena scoperto cosa stanno facendo

I ricercatori dell’Oregon State University hanno catturato filmati di balene grigie in cerca di cibo nelle acque al largo della costa dell’Oregon.

I movimenti acrobatici delle balene includono il nuoto in avanti e lateralmente, l’uso delle “bolle esplosive” e delle verticali sulla testa, una posizione verticale verso il basso in cui la balena spinge la bocca sul fondo dell’oceano.

Clara Baird, ricercatrice presso il Marine Mammal Institute dell’università, afferma che le osservazioni, effettuate utilizzando filmati di droni nell’arco di sette anni, forniscono nuove informazioni sugli affascinanti metodi di alimentazione utilizzati dalle balene grigie.

È più probabile che le balene stiano a testa in giù quando si trovano sulle barriere coralline, afferma Byrd/Gemm Lab, dell’Oregon State University.

Bird ha scoperto che la probabilità che le balene utilizzino questi comportamenti di alimentazione acrobatici cambia con l’età, e in particolare che le balene più giovani e più piccole sono più disposte a utilizzare comportamenti di nuoto in avanti durante il foraggiamento; Mentre le balene più vecchie e più grandi hanno maggiori probabilità di stare a testa in giù.

“I nostri risultati suggeriscono che questo comportamento in piedi richiede forza e coordinazione”, dice Bird. “Ad esempio, vediamo spesso le balene che camminano come nuotatori sincronizzati stando in piedi sulla testa. È possibile che le balene imparino questo comportamento mentre maturano”.

“Abbiamo filmati di cuccioli di balena che cercano di imitare questo comportamento ma non riescono a farlo con successo.”

Lo studio mostra che le balene cambiano i loro metodi di foraggiamento a seconda dell’habitat e della profondità dell’acqua in cui si trovano. Ad esempio, è più probabile che le balene utilizzino la posizione della testa quando si trovano sulle barriere coralline, perché i gamberetti mysid, la loro preda principale, spesso si radunano sulle barriere coralline. Bird spiega che le barriere coralline contengono alghe.

Guarda le balene grigie in azione/GEMM Lab, Oregon State University

I risultati sono pubblicati in due nuovi articoli scritti da Baird e coautori del professore associato Lee Torres, che dirige il laboratorio GEMM presso l’Hatfield Marine Science Center di Newport.

Studiare le balene grigie negli ultimi 10 anni è stato un viaggio straordinario, afferma Torres. “Sono acrobati sott’acqua, eseguono virate strette, nuotano a testa in giù e stanno a testa in giù.

“Ora abbiamo collegato questi comportamenti all’habitat, alle dimensioni e all’età delle balene, permettendoci di capire meglio perché vanno dove vanno e fanno quello che fanno. Questo ci aiuterà a proteggerli a lungo termine.”

