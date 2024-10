Un esterno in alluminio protegge i diplomati della scuola dal sole brasiliano

BIRI, Estúdio Pedro Haruf e MOBIO inaugurano la scuola di specializzazione

Gli studi di architettura brasiliani BIRI, Estúdio Pedro Haruf e MOBIO Arquitetura collaborano al progetto di una scuola di specializzazione a Belo Horizonte, Brasile. Il volume sospeso sul pilota crea uno spazio aperto e coperto al piano terra che migliora la ventilazione. Quest’area funge da area di accoglienza per la comunità scolastica e comprende uffici amministrativi, una caffetteria e spazi flessibili per eventi. Finestre di diverse dimensioni tagliate Interfaccia dell’edificio, incorniciando viste delle aree circostanti. Una seconda pelle realizzata con lamiere di alluminio a vista metallo Filtra la luce solare e regola il calore. Gli architetti utilizzano materie prime come il lucido cemento Pavimenti, lastre di cemento precompresso a vista e infrastrutture a vista, facilitano la manutenzione di cui la scuola ha bisogno.



Tutte le foto di Manuel Saper gentile concessione di Perry

Massimizzare le aree comuni e gli spazi esterni per le attività

Ha sede a Belo Horizonte Perry con Studio Pedro HarrouffE Architettura Mobio Ampliamento della scuola di specializzazione nel quartiere Fernão Dias per accogliere le classi delle scuole superiori. Sebbene diversa dagli edifici circostanti, la scala dell’edificio è in linea con l’ambiente circostante e si integra con il contesto urbano. Il progetto massimizza gli spazi comuni e rispetta le normative urbanistiche locali, occupando tutto lo spazio consentito e rispettando gli arretramenti. Al piano inferiore, le aule si aprono su una terrazza erbosa, offrendo spazi per attività all’aperto. Le aule e i campi sportivi sono stati rialzati per massimizzare l’apertura al piano terra, mentre le aree di circolazione sono trasformate in ambienti di apprendimento attivo. La sala insegnanti dispone di una terrazza all’aperto, mentre il campo sportivo sul tetto offre un ambiente visivamente privo di distrazioni con viste incorniciate del paesaggio urbano. Componenti industriali come persiane e pannelli forati bilanciano luce e ventilazione, mentre un sistema di circolazione verticale – che comprende un’ampia scala e un ascensore – favorisce l’interazione e un facile accesso.



BIRI, Estúdio Pedro Haruf e MOBIO Arquitetura collaborano al progetto della scuola di specializzazione



Gli architetti utilizzano materie prime come pavimenti in cemento lucidato



Sospeso sopra l’aviatore, il volume crea uno spazio aperto e coperto al piano terra



Il campo sportivo sul tetto offre un ambiente privo di distrazioni visive



Quest’area funge da accoglienza per la comunità scolastica



Le aule si aprono su una terrazza erbosa