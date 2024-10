UNL | Italia-Belgio 2-2: Rosso Pellegrini rovina la serata agli Azzurri

L’Italia era comodamente in vantaggio per 2-0 con Andrea Cambiasso e Matteo Retegui, ma il cartellino rosso ricevuto da Lorenzo Pellegrini ha cambiato tutto nel difficile 2-2 contro il Belgio.

Gli Azzurri sono primi nel girone della European Nations League dopo aver vinto fuori casa contro Francia e Israele Cuscino a tre punti Dalla nazionale francese e dai Red Devils. Anche se Nicolò Barella, Moise Kean, Marco Brescianini e Gianluca Scamaca erano tra gli esclusi. L’allenatore italiano Domenico Tedesco ha mancato gli sforzi di Kevin De Bruyne, Amado Onana e Romelu Lukaku.

L’Italia ha subito gol al primo minuto a Parigi, ma questa volta è passata subito in vantaggio. Federico Dimarco è avanzato lungo la fascia sinistra, ha completato un dribbling con Matteo Retegui e ha passato la palla ad Andrea Cambiasso nell’area piccola. Quinn Castles ha bloccato il suo primo tentativo, ma il rimbalzo è stato raccolto oltre la linea di porta Juve Il primo gol della Nazionale italiana.

Qualche istante dopo, Davide Fratesi si imbatte in un passaggio lungo di Alessandro Bastoni e lo respinge sulla linea di porta con un assist, ma Arthur Thiati riesce a respingere.

Il tentativo di Jeremy Doku si trasforma in calcio d’angolo, ma l’Italia raddoppia con un gol ben piazzato.

Si gioca da dietro, ma il clou è stato il primo passaggio di DeMarco attraverso il campo per sparare Cambiasso sulla fascia destra, poi il taglio dentro e la parata bassa con una mano sinistra di Castells sulla traiettoria di Retegui.

Il colpo di testa di Fratesi su cross di Demarco finisce a lato, ma la partita cambia quando Lorenzo Pellegrini scivola in palla e finisce a lato della porta.Bologna Il difensore si siede sulla caviglia. Inizialmente il cartellino era giallo, poi è stato cambiato in rosso dopo una revisione del Video Assistant Referee (VAR) in campo.

A peggiorare le cose, il Belgio ha poi segnato su punizione, che è stata passata a Maxime De Cuyper che ha deviato un tiro di sinistro nell’angolo inferiore più lontano dal limite dell’area.

Subito dopo l’inizio del secondo tempo l’Italia, ridotta in dieci uomini, ha la possibilità di recuperare i due gol di vantaggio, ma Fratesi, invece di passare a Rettegui, spara sopra la traversa dopo aver controllato un lancio lungo di Alessandro Bastoni.

La pressione cresceva e il Belgio riusciva a pareggiare quando Weiss crossava a tutta velocità un calcio d’angolo per Leandro Trossard che si infilava sul primo palo.

Quasi un altro disastro pochi istanti dopo, quando Obinda si trova a tu per tu con l’intervento di Bastoni, ma l’arbitro opta per un calcio d’angolo e il VAR lo approva dopo un silent check.

Il tiro di De Cuyper viene respinto a lato da Obinda, mentre Donnarumma colpisce di testa dall’altra parte, mentre Dodi Lukebakio tira sopra la traversa.

Ci sono state polemiche quando Fratesi ha intercettato un passaggio vagante nell’ultimo terzo e il suo tiro è stato bloccato da Weiss, ma nonostante abbia richiesto rigori per fallo di mano, sembrava colpire prima il suo fianco.

Italia-Belgio 2-2

Cambiasso 1 (I), Retegui 24 (I), De Cuyper 42 (B), Troussard 61 (B)

Inviato: Pellegrini38(D)

