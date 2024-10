Valutazioni dei giocatori: Italia – Belgio 2-2 – Il cartellino rosso ha cambiato la partita

Italia Ha dominato il primo tempo contro il Belgioma a Cartellino rosso per Lorenzo Pellegrini al 40′ La partita cambiò e il risultato fu un pareggio per 2-2. Di seguito le valutazioni dei giocatori nell’ultima partita degli Azzurri in European Nations League.

Donnarumma 6 – L’Italia ha subito due gol su punizione, il che ha accresciuto il rammarico degli azzurri. Non c’è niente che Jigyo possa fare per evitarli.

Scritto da Lorenzo 6 – Nella terra di nessuno quando il Belgio ha segnato il pareggio, ma lui è stato molto forte in azione.

Bastoncini 6 – Una prestazione dominante finché il suo passaggio centrale non ha messo in mostra Pellegrini. Sfida pericolosa su Obinda nella ripresa. Fortuna a sfuggire ad un calcio d’angolo dopo un silenzioso controllo del VAR.

Calafiore 5,5 – Non furono vinti abbastanza duelli. Era nella posizione sbagliata quando il compagno di squadra dell’Arsenal Trossard ha segnato il pareggio nel secondo tempo.

Cambiasso 7 – Ha segnato il suo primo gol in nazionale al primo minuto. Avrebbe potuto segnare il suo secondo gol pochi minuti dopo, ma Casteels gli ha negato e Retegui ha segnato sulla ribattuta.

Fratici 6,5 – Non è stato molto efficace nel terzo finale, ma ha aiutato molto la squadra quando gli Azzurri erano ridotti a dieci giocatori. Ha giocato anche come ala destra. Non a caso, al momento dell’espulsione era esausto (90′ Bellanova non esiste).

Richie6- Naturalmente l’espulsione di Pellegrini ha cambiato le sue priorità. La precisione nei passaggi del 92% è impressionante, ma non ha vinto nessun duello. (70′ fagiolo 6)

Tonalità colore 5,5 – Questa volta non è stata molto coinvolta nello spettacolo. Ha concluso la partita con una precisione nei passaggi dell’87% e ha vinto due duelli. (80′ I piselli non ci sono)

Demarco 7,5 – Bellissimo assist per il gol del vantaggio di Cambiasso. È stato coinvolto anche nel secondo gol, con un passaggio strepitoso attraverso il campo. Inevitabilmente la sua prestazione è stata molto diversa dopo l’espulsione di Pellegrini. (70′ Udoji 6)

Pellegrini4 – Ha ricevuto un cartellino rosso per contrasto non necessario. Che peccato perché la sua prestazione non è stata poi così male. Alla fine ha rovinato la partita agli Azzurri.

RETIGI 7—Ha segnato il suo quinto gol in 15 partite. Giocava per la squadra e cercava di tenere la palla davanti, ma non sempre ci riusciva (80′ Non ci sono schiumatoi).

Allenatore: Spalletti 6- La partita cambia dopo l’espulsione di Pellegrini. Magari poteva fare qualche sostituzione un po’ prima, ma la Coppa Italia è mezza piena. L’Italia ha giocato un calcio fantastico nei primi 40 minuti.

Belgio: Castiel 6; Debast 5-5, Weiss 6.5, Theat 6.5 (68′ Frankx 6), De Cuyper 7.5; Tielemans 6, Mangala 5,5 (68′ Castagne 6); De Ketelaere 6 (68′ Lukebakio 5,5), Trossard 7,5, Doku 7 (87′ Fofana N/A); Openda 7 (87′ Campana N/A). Allenatore: Tedesco 6.5