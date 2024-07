WhatsApp mette ordine nell’app: questo è l’aggiornamento che ti semplificherà la vita

WhatsApp ordina ai suoi utenti con un nuovo aggiornamento di allegare messaggi all’applicazione. D’ora in poi potrai fissare fino a 3 messaggi nella parte superiore della chat. Dopo l’installazione, il messaggio verrà visualizzato come banner per 24 ore, 7 giorni o 30 giorni. Per visualizzare un messaggio appuntato nella chat, toccalo.