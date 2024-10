In questa foto scattata il 4 ottobre 2024, gli attori mettono in scena un dramma dal vivo sull’antico poeta cinese Du Fu a Gongyi, nella provincia centrale cinese di Henan. Durante la settimana di festa nazionale che inizia il 1° ottobre, i cinesi si prendono una pausa per viaggiare e divertirsi. Attività ricreative. Il consumo di viaggi e vacanze ha continuato a crescere, riflettendo la vitalità dell’economia cinese. (Xinhua/Zhou Xiang)