30 migliori Ableton Live 10 da acquistare secondo gli esperti

Quando esciamo per acquistare il nostro Ableton Live 10 preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Ableton Live 10 perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Ableton live. Trucchi e segreti € 34.90

€ 33.15 in stock 6 new from €33.00

€ 33.15 in stock 6 new from €33.00

Amazon.it Features Release Date 2017-02-23T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 286 Publication Date 2017-02-23T00:00:01Z

Ableton Live 10 - Manuale in Italiano a cura di Emilio Rotolo: Un manuale completo, fotoillustrato e molto intuitivo. € 30.00 in stock READ 30 migliori Vetro Per Iphone 6S da acquistare secondo gli esperti 1 new from €30.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Is Adult Product Release Date 2019-09-28T15:36:21.981-00:00 Language Italiano Number Of Pages 658 Publication Date 2019-09-28T15:36:21.981-00:00 Format eBook Kindle

Ableton Live 10 Power!: The Comprehensive Guide € 40.15 in stock 4 new from €40.11

3 used from €15.29

€ 40.15 in stock 4 new from €40.11

Amazon.it Features Is Adult Product Release Date 2018-01-19T00:00:01Z Edition 1 Language Inglese Number Of Pages 528 Publication Date 2018-01-19T00:00:01Z

10 Ableton Live Newbie Mistakes to Avoid (Music Habits Book 7) (English Edition) € 3.17 in stock 1 new from €3.17 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Is Adult Product Release Date 2013-06-30T01:16:36.125Z Language Inglese Number Of Pages 20 Publication Date 2013-06-30T01:16:36.125Z Format eBook Kindle

Ableton Live 101: An Introduction to Ableton Live 10 € 47.61 in stock 8 new from €47.61

1 used from €37.76

€ 47.61 in stock 8 new from €47.61

Amazon.it Features Part Number 3 Tables, unspecified; 286 Halftones, co Release Date 2019-02-26T00:00:01Z Language Inglese Number Of Pages 343 Publication Date 2019-02-26T00:00:01Z

Mixing Tracks For Ableton Live 10 € 8.78 in stock 1 new from €8.78 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Featuring our industry specialist trainer, Noah Pred !

This course on Ableton Live 10 will show you everything you need to know !

With 30 videos, and 1 hour and 39 minutes of valuable reference material !

Including a fully interactive interface!

So if you’re looking to learn Mixing Tracks, look no further…

Ableton Live 10 Suite 1 licenza/e Electronic Software Download (ESD) € 668.47 in stock 1 new from €668.47 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number muhk-260568

Ableton Live 10 Intro 1 licenza/e Electronic Software Download (ESD) € 97.85 in stock 1 new from €97.85 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number ABLETON LIVE 10 INTRO EDITION Model ABLETON LIVE 10 INTRO EDITION

Ableton Live 10 Standard 1 licenza/e Electronic Software Download (ESD) € 390.37 in stock 1 new from €390.37 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number ABLETON LIVE 10 STANDARD EDITION Model ABLETON LIVE 10 STANDARD EDITION

PreSonus Studio One 5 Professional Upgrade da Artist (tutte le versioni) / Download Card € 342.16 in stock 1 new from €342.16 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L'unica DAW che ti consente di comporre, registrare, produrre, mixare, masterizzare ed eseguire tutto da un'unica applicazione intuitiva

NUOVO! Esibisciti dal vivo con Studio One! Usa le tue risorse registrate per portare il suono del tuo studio allo spettacolo dal vivo, suonare amplificatori virtuali dal vivo, sequenzia e riorganizza la tua scaletta

Ambiente di lavoro intuitivo a finestra singola con funzionalità di trascinamento semplice e veloce e supporto multi-touch.

Tracce audio e strumentali illimitate, funzioni di automazione avanzate, strumenti virtuali, bus e canali FX

Console Shaper emula il suono di una console analogica con controllo su drive, rumore e persino il vero crosstalk dei canali, grazie all'elaborazione cross-channel di Mix Engine FX Chord Track manipola i dati audio e note di una o tutte le tracce per l'editing armonico e la prototipazione del brano

Ableton Live 10 攻略BOOK € 42.01 in stock 1 new from €100.20

1 used from €42.01 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Is Adult Product Language Giapponese

Ableton Push 2 Controller per Ableton Live 11 € 749.00 in stock 2 new from €749.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 64 pads retroilluminati

8 controlli rotativi per controllo mixer, dispositivi e strumenti e navigazione browser Live

Fino a 20 pedali

Include Live Intro

AKAI Professional MidiMix - Mixer e Controller MIDI USB Leggero e Professionale + Ableton Live Lite € 99.99

€ 94.99 in stock 12 new from €94.99

4 used from €85.67

€ 94.99 in stock 12 new from €94.99

4 used from €85.67

Amazon.it Features Controller e Mixer MIDI USB molto leggero e portatile, utilizzabile con qualsiasi DAW

8 fader di linea individuali assegnabili + 1 fader master associati alle 24 manopole (3 per canale) consentono di regolare volumi, EQ, send e molti altri parametri di effetti e strumenti virtuali

16 pulsanti su due banchi da utilizzare per silenziare (Mute) il relativo canale, impostarne l'assolo (Solo) o la registrazione (Record Arm)

Possibilità di mappare MIDImix premendo un pulsante in modo che i controlli fisici del mixer corrispondano a quelli virtuali della DAW in uso

Mappato per interagire in maniera ottima con Ableton Live (Versione Lite in dotazione)

Ableton Live 10 401 : Advanced Track Production € 8.91 in stock 1 new from €8.91 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Featuring our industry specialist trainer, Olav Basoski !

This course on Ableton Live 10 will show you everything you need to know !

With 21videos, and 1 hour and 23 minutes of valuable reference material !

Including a fully interactive interface!

So if you’re looking to learn Advanced Production, look no further…

Ableton Live 10 100 : What's New in Live 10 in stock 1 new Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Featuring our industry specialist trainer, Rishabn Rajan !

This course on Ableton Live 10 will show you everything you need to know !

With 15 videos, and 42 minutes of valuable reference material !

Including a fully interactive interface!

So if you’re looking to learn What's New in Live 10, look no further…

Ableton Live 10 304 : Wavetable Explored € 8.91 in stock 1 new from €8.91 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Featuring our industry specialist trainer, Noah Prep !

This course on Ableton Live 10 will show you everything you need to know !

With 20 videos, and 1hour and 28 minutes of valuable reference material !

Including a fully interactive interface!

So if you’re looking to learn Wavetable, look no further…

Ableton Live 10 102 : MIDI Essentials € 8.74 in stock 1 new from €8.74 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Featuring our industry specialist trainer, Noah Prep !

This course on Live 10 will show you everything you need to know !

With 22 videos, and 1 hour and 22 minutes of valuable reference material !

Including a fully interactive interface!

So if you’re looking to learn MIDI Essentials, look no further…

Ableton Live 10 302 : Exploring FM with Operator € 8.76 in stock 1 new from €8.76 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Featuring our industry specialist trainer, Rishabh Rajan !

This course on Live 10 will show you everything you need to know !

With 34 videos, and1 hour and 23 minutes of valuable reference material !

Including a fully interactive interface!

So if you’re looking to learn FM with Operator, look no further…

Ableton Live 10 103 : Audio Essentials € 8.76 in stock 1 new from €8.76 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Featuring our industry specialist trainer, Rishabn Rajan !

This course on Live 10 will show you everything you need to know !

With 18 videos, and 1 hour and 3 minutes of valuable reference material !

Including a fully interactive interface!

Ableton Live Master Template: The Last Template you will need for Ableton 8 & 9 (Music Habits Book 10) (English Edition) € 113.42 in stock 1 new from €113.42 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Is Adult Product Release Date 2014-07-27T19:46:10.000Z Language Inglese Number Of Pages 18 Publication Date 2014-07-27T19:46:10.000Z Format eBook Kindle

The Music Producer's Creative Guide to Ableton Live 11: Level up your music recording, arranging, editing, and mixing skills and workflow techniques € 33.99 in stock 1 new from €33.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.it Features Is Adult Product Release Date 2023-03-31T00:00:01Z Language Inglese Number Of Pages 468 Publication Date 2023-03-31T00:00:01Z

Ableton Live Nivel Superior Producción Musical Curso (Spanish Edition) € 8.72 in stock 1 new from €8.72 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Is Adult Product Release Date 2022-01-13T10:00:36.344-00:00 Language Spagnolo Number Of Pages 160 Publication Date 2022-01-13T10:00:36.344-00:00 Format eBook Kindle

You don't need an ableton or euromodular to make a techno hit​ (live pa 2019-10-03) € 3.49 in stock 1 new from €3.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Release Date 2021-11-08T01:00:00+01:00 Publication Date 2021-11-08T00:00:00Z

Quaderno Pentagrammato per Adulti: 130 Pagine Numerate | Indice Personalizzabile | 10 Pagine per gli Appunti | 14 Righi per Pagina e Formato A4 (Idea Regalo) € 5.94 in stock 1 new from €5.94

€ 5.94 in stock 1 new from €5.94

Amazon.it Features Is Adult Product Language Italiano Number Of Pages 148 Publication Date 2023-01-18T00:00:01Z

SOUND FORGE Audio Studio – Version 15|Standard|2 Geräte|unlimited|PC|Download|Download € 39.99 in stock 2 new from €39.99

€ 39.99 in stock 2 new from €39.99

Amazon.it Features Audio multi-talent: record, edit, restoration and mastering

New! Remote recording

New! Instant Action & Windows Context Menu Expansion

New! Wizardfx Suite with professional effect plug-ins

New! Truncate silence for shortening silence

Ableton Grooves: Programming Basic and Advanced Grooves With Ableton Live € 33.35 in stock 2 new from €33.35 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 120187 Model 120187 Release Date 2013-10-01T00:00:01Z Edition Pap/Dvdr Language Inglese Number Of Pages 155 Publication Date 2013-10-01T00:00:01Z

AKAI Professional APC Mini MK2, Controller MIDI USB con 64 pad RGB per Lancio delle Clip con Ableton Live Lite, Modalità Drum e Note e Mixer MIDI € 101.40 in stock 16 new from €98.00

9 used from €91.44

€ 101.40 in stock 16 new from €98.00

9 used from €91.44

Amazon.it Features Controllo completo - Controller MIDI per lancio di clip in Ableton Live per loop creativi, mixing, home studio e le prestazioni live. Collegalo ad Ableton Live e gestisci i tuoi moduli da studio

Include Ableton Live Lite - La DAW leader di settore per PC e Mac. Cattura idee, prestazioni live, registra, mixa e libera la tua creatività. APC Mini MK2 è pre-mappato per l’integrazione 1-a-1

Luminosa matrice a pad 8x8 RGB - 64 pad RGB per il lancio di clip in Ableton Live e un rapido riscontro visivo. Trigger di loop, parti vocali e campioni melodici per una creatività immediata

9 cursori assegnabili - Con 8 cursori assegnabili + Master puoi mappare il mixer di Ableton Live per gestire volume, pan e dispositivi. Usa la modalità Device per gestire le macro di Ableton

Modalità Drum e Note - La modalità Drum sample offre un’integrazione lineare con Ableton Drum rack. Con la "Smart Scale View", la modalità Note consente di suonare visivamente le qualsiasi melodia

Launchpad Mini di Novation [MK3] — Controller MIDI USB a griglia con 64 pad portatile, per esibizioni con Ableton Live e Logic Pro € 99.00 in stock 23 new from €89.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prestazioni senza interruzione, facilmente - I 64 pad a vibranti colori RGB ti offrono una panoramica fedele sulla tua sessione in Ableton Live, rendendo la visualizzazione delle tue clip più semplice che mai. Comprendi esattamente quali clip stai attivando, per un'esibizione perfetta.

Il compagno perfetto per Ableton Live - La nostra eccezionale integrazione per Ableton Live ti consente di lanciare velocemente le tue clip e scene con un solo pulsante. I comandi per stop, solo e mute rendono il controllo delle tue esibizioni più facile e tattile, direttamente dal tuo Launchpad Mini, senza bisogno del mouse.

Personalizzalo a seconda dei tuoi bisogni - Novation Components è uno strumento che ti aiuta a personalizzare il tuo Launchpad Mini. Con tre modalità personalizzate, puoi facilmente modificare le mappature e controllare tutti gli eventi MIDI.

In qualsiasi momento. Ovunque. Il dispositivo che porti con te - Piccolo e snello, il design sottile e leggero di Launchpad Mini ti permette di inserirlo in ogni configurazione, così manterrai il controllo di cui hai bisogno in qualsiasi momento. Questo hardware alimentato tramite bus è perfetto quando sei in viaggio e hai bisogno di risparmiare spazio importante per altri oggetti da viaggio.

Inizia subito - Non è mai stato così facile iniziare. Scarica tutto il software che desideri con le guide video dettagliate che ti aiuteranno con la configurazione e ti permetteranno di creare musica in pochi minuti tramite il processo interattivo di inizializzazione di Novation.

Image Line FL STUDIO 20 Producer Edition € 199.00

€ 163.20 in stock 3 new from €199.00

1 used from €148.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Image Line FL STUDIO 20 Fruity Edition

M-Audio Keystation Mini 32 MK2 - Tastiera Controller MIDI USB Portatile e Leggera con 32 Tasti Sensibili alla Dinamica, Ignite e Ableton Live Lite € 49.00 in stock 2 new from €49.00

€ 49.00 in stock 2 new from €49.00

Amazon.it Features Tastiera MIDI leggera e portatile con 32 tasti sensibili alla dinamica con Synth-action e pulsanti per la trasposizione delle ottave per servirsi dell’intera scala melodica

Pulsanti Sustain, Pitch Bend e modulazione consentono di aggiungere un tocco di professionalità alle esibizioni

Collegamento e alimentazione via USB, per suonare strumenti virtuali e interagire con DAW e altri software musicali; riconosciuta automaticamente da Mac e PC senza driver

Compatibile con iPad e altri dispositivi iOS tramite il kit di collegamento dell'Apple iPad Camera (venduto separatamente)

Il link per il download di "Ableton Live Lite" è incluso.

disconoscimento:

Amazon è tra quei siti web di e-commerce affidabili e testati che esentrano nel miglior prodotto per tutti i consumatori sulle loro esigenze. Ma il problema principale sorge perché non vi è alcuna garanzia che tutti i prodotti del mercato siano ed elencati qui. Qui in questa settimana scoprirete alcuni altri link che non sono correlati ad Amazon. Il motivo principale per cui stiamo esplorando questi Ableton Live 10 qui perché vogliamo che tu abbia un acquisto perfetto e puoi cercare facilmente il meglio. Inoltre, se stai acquistando qualsiasi prodotto dalla nostra parte, avremo una commissione molto piccola e andrà a beneficio di entrambi. Non preoccuparti, ti verrà addebitato solo il prodotto che stai acquistando, non per la commissione che riceviamo.

Il miglior Ableton Live 10 da acquistare nel 2023

Ogni persona ha un gusto distinto, che si tratti di prodotto o di qualsiasi altro servizio che desidera che debba essere in base alle proprie scelte. In quel momento sorge la necessità di esplorare tutto l’ Ableton Live 10. Dipende anche dal bilancio se o meno o meno avranno tutte le specifiche nello stesso.

Non vi è alcuna garanzia che il prodotto che sembra essere utile per voi possa suonare lo stesso ad altri. In quel momento non c’è bisogno di affrontare alcuna delusione perché stai andando avanti con le tue preferenze e ti concentri sempre sulle tue esigenze.

Guida all’acquirente Ableton Live 10 2023

Se parliamo della guida all’acquirente Ableton Live 10, ci sarà molta confusione che dovrai affrontare, ed è essenziale per te essere paziente per un po ‘perché potrebbe lasciarti sentire anche irrequieto. Il motivo è che ci sono più opzioni che possono attivare lo stesso. Ma tu per la tua comodità, qui ne abbiamo pochi classificati in modo da poter ottenere un Ableton Live 10 perfetto e migliore.

Se vi sentite come se fossi appena giunto alla conclusione in fretta, state solo prendendo. Ho recensito quasi 12 Ableton Live 10 e poi ho esato tre diversi 3 I motivi principali perché ho sempre voluto presentare il migliore proprio di fronte.

Inoltre, ricorda che sto fornendo di seguito perché questo ti aiuterà a rendere l’acquisto finale una parola.

Sta arrivando a prezzi accessibili?

Insieme all’acquisto è anche essenziale conoscere il prezzo che pagherai. Sulla vendita finale, il prezzo ha un grande impatto e, se hai esplorato il mercato fino in fondo, hai scoperto che Ableton Live 10 sta arrivando con una fascia di prezzo diversa.

Sai cosa causa questa differenza? Bene, non ti sentirai stupito perché tutte le funzionalità caricate e la qualità del prodotto finale lo stanno facendo.

La maggior parte di noi ha l’abitudine di impostare il budget, e vogliamo sempre l’acquisto all’interno dello stesso, e se lo stesso è successo, ci sentiamo più fortunati. Ma a volte ottenere lo stesso non è facile perché con l’aumento del prezzo le funzionalità divengono più avanzate e iniziamo a concentrarci sullo stesso.

Quali sono le caratteristiche coinvolte?

Ora sorge la domanda quali sono le migliori funzionalità che devi guardare quando cerchi il miglior Ableton Live 10. È un suggerimento, non andare per il prodotto che ha tutte le funzionalità incluse secondo le tue preferenze.

Quando navighi tra Ableton Live 10 disponibile sul mercato, tutte hanno un set diverso di funzionalità, e secondo le tue preferenze alcune sono all’altezza e alcune mancano. In quel momento, sorge confusione su come puoi scegliere il migliore?

Se vuoi ottenere il migliore, è un suggerimento che ampi il tuo aspetto e guarda al futuro. Scegli sempre il prodotto che sarà a prova di futuro.

In caso di problemi, ti consigliamo di preparare un elenco di tutti gli articoli che desideri nell’ Ableton Live 10 e confrontare tutti i modelli che stai acquistando. Non fare personalità e controlla ogni singola funzione integrata. Insieme alle funzionalità corrispondono allo stesso con il loro budget.

Non effettuare l’acquisto fino a quando e a meno che tu non abbia idea che presenta perfettamente pro e contro. Se fossi a casa tua, farò una ricerca perfetta e poi raggiungerò una conclusione.

Dai un’occhiata al marchio

Quando parliamo di Ableton Live 10 perfetto,anche il marchio ha un grande impatto. Scegli sempre un marchio noto perché per quanto riguarda la mia esperienza, otterrai il miglior rapporto qualità-prezzo. Le due diverse ragioni che mi hanno permesso di crederci includono:

Se stai scegliendo un marchio rinomato, non ci sarà bisogno di pensare alla qualità due volte, e il secondo è che esortino un migliore supporto clienti. In caso di problemi, puoi semplicemente avvicinarti all’assistenza clienti e ottenere le risposte.

Non sto dicendo che tutti i marchi leader offrano i migliori prodotti di qualità o supportino con il miglior supporto clienti, ma la maggior parte ha il miglior Ableton Live 10 disponibile. Devi solo contattare i nostri servizi post-vendita e ottenere le risposte. Ma sfortunatamente lo stesso non sta accadendo, quindi è probabile che dovrai affrontare un po ‘di delusione.

Guarda i Game Changer come coupon e offerte

Offerte di sconto e coupon sono il punto di svolta ogni volta. Ogni volta che stai andando avanti per ottenere l’offerta migliore, ti aiuta anche a risparmiare un po ‘di soldi. Invece di utilizzare qualsiasi prodotto in modo casuale, ti consigliamo di cercare su Marketplace e non vediamo l’ora di vedere se c’è l’offerta migliore disponibile o meno. Se sei appassionato di visitare il mercato locale, puoi visitare diversi negozi là fuori e avere un’idea del prezzo esatto. Ma se sei appassionato di acquisto online, guarda tutti gli sconti. A volte anche nelle festività natalizie, avrai qualche sconto sul perfetto Ableton Live 10,pianificalo di conseguenza e quindi fai l’acquisto giusto.

Dai un’occhiata alle opzioni di garanzia

Quando investi denaro in un prodotto di marca, puoi fare affidamento sullo stesso per la garanzia. Sappiamo tutti che i prodotti di un marchio rinomato non ottengono alcun danno così facilmente, ma se questi hanno causato un problema accidentalmente, le opzioni di garanzia sarebbero un Salvatore per te. Con Ableton Live 10, è disponibile una garanzia ed è possibile ottenere gratuitamente i servizi di riparazione. Tieni presente tutti i principali marchi ogni volta che vai avanti per effettuare l’acquisto e dai un’occhiata anche alla garanzia. Inoltre, tieni sotto controllo anche la garanzia laterale del produttore e il servizio di malfunzionamento in modo che non ci siano problemi in seguito.

Dai un’occhiata a tutte le recensioni

Dai un’occhiata alla recensione di altri consumatori. I consumatori costano sempre la loro recensione dopo aver utilizzato il prodotto fino in fondo. Prima di essere sicuro del prodotto finale, dai un’occhiata a tutte le recensioni disponibili su Amazon o su qualsiasi altro portale. Basta dare un’occhiata e quindi effettuare il tuo ordine.

E il fattore fiducia del venditore?

Se parliamo del fattore di fiducia del venditore, è essenziale per te essere sicuro dello stesso ogni volta che acquisti un Ableton Live 10 online o offline. Quando stai effettuando l’acquisto offline, ti consigliamo di finalizzare l’accordo con coloro che conosci o qualcuno nel tuo contatto ha un’idea di loro. A parte questo, se stai acquistando un ordine online, assicurati di farlo da un portale rinomato come Amazon o qualsiasi altro di cui abbiamo discusso qui.

Il verdetto

Speriamo che in questo momento tu abbia una risposta per le domande che potrebbero sorgere quando non vedi l’ora di effettuare l’acquisto per Ableton Live 10. Se c’è qualche suggerimento, lascia cadere lo stesso nella sezione commenti e ti aiuteremo con lo stesso. Le recensioni contano molto, quindi non dimenticare di fare un commento perché ci motiva a far emergere qualcosa di più per te ogni volta. Inoltre, ci aiuta a far emergere alcuni dettagli in più per te.

Per concludere questa guida

Ogni prodotto in questo elenco è di qualità e ho adottato quello migliore con una fascia di prezzo accessibile. Passa attraverso diversi prodotti in dettaglio e prendere la tua decisione correttamente. Inoltre, se vuoi sapere qualcosa di specifico sul prodotto, puoi farci sapere e aggiungerò un riepilogo per lo stesso prodotto in modo da poter essere sicuro della tua decisione.