30 migliori Batteria Asus F550C da acquistare secondo gli esperti

Quando esciamo per acquistare il nostro Batteria Asus F550C preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Batteria Asus F550C perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Green Cell A41-X550A Batteria per Asus X550 X550C X550CA X550CC X550L X550V R510 R510C R510CA R510CC R510J R510JK R510L R510LA R510LB R510LC R510VB R510VC A550 A550J F550 F550C F550L X552C Portatile € 26.95

€ 22.95 in stock 9 new from €22.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Riporta in vita il tuo portatile con Green Cell - Sostituzione della batteria per notebook di qualità superiore per le batterie Asus A41-X550A

Batteria di lunga durata - fino a 500 cicli di ricarica (2-3 anni di funzionamento senza problemi) e lunga durata della batteria per tutta la durata di vita. La batteria mantiene oltre l'80% della sua capacità dopo un anno di utilizzo

La sicurezza prima di tutto - L'elettronica avanzata garantisce la sicurezza durante la carica e il funzionamento. Le caratteristiche di sicurezza includono: sovraccarico, scarica profonda, corto circuito e protezioni da surriscaldamento. Ed è tutto racchiuso in un robusto alloggiamento che protegge le celle e l'elettronica all'interno. La batteria si adatta al computer portatile proprio come l'originale

Perfetto per: Asus A550 | Asus A550J | Asus F550 | Asus F550C | Asus F550J | Asus F550L | Asus R510 | Asus R510C | Asus R510CA | Asus R510CC | Asus R510J | Asus R510JK | Asus R510L | Asus R510LA | Asus R510LB | Asus R510LC | Asus R510VB | Asus R510VC | Asus X550 | Asus X550C | Asus X550CA | Asus X550CC | Asus X550J | Asus X550L | Asus X550V | Asus X552C e altro. Tutti i modelli compatibili sono elencati nella descrizione

Capacità: 2200mAh (32Wh) | Tensione: 14.4V | Colore: Nero | Tipo di cella: Li-Ion | Numero di celle: 4

A41-X550A Laptop Batteria per Asus X550CA X550LB A450 A550 F450 F550 F550C F550L F552 F552C F552CL K550 K550C X450 X552 X552EA FX50JK F550C Computer [A+++ 4 celle, 2950mAh 15V] - 1 anno Garanzia € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⭐️ Batteria Tipo: Li-ion; Tensione: 15V; Capacità: 2950mAh; Celle: 4-celle; Colore: nero.

⭐️ Compatibile Parte Numeri: A41-X550 / X550 / X550A / X550B / X550D / A41-X550 / A550C. Compatibile Modelli Notebook: per Asus x450ea X550CA X550CC X550LA X550LB X550LD x550jd x550jk x550ln X550VC x550ep X550WE X552CL X552EA fx50jk f550 C r510ca X550 x550 C x550d X552 Series.

⭐️Safety Nel Primo: le nostre batterie hanno certificati di sicurezza UL, CE, FCC e RoHS e una serie di precauzioni di sicurezza, inclusa la protezione contro i cortocircuiti, il surriscaldamento e il sovraccarico. Ogni batteria ha superato i test di fabbrica.

⭐️100% nuovo dal produttore. Fino a 500 cicli di ricarica per la durata della batteria. Le celle di grado A garantiscono cariche veloci e basso consumo energetico.

⭐️Servizio clienti: 1 anno garanzia servizio, 24 x 7 e-mail supporto ; 30 giorni rimborso sostituzione; Gestione da Amazon.Se hai qualche domanda o hai bisogno di aiuto, non esitare a contattarci. Siamo pronti a servirti!

ASUNCELL A41-X550 Batteria del computer portatile per Asus X550A X550B X550D A550C A550 F550 F550 F550C F550Ca F550Cc K450 K550 P450 P550 R409 R510 X550 € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tipo di batteria: Li-ion; 4 celle; Capacità: 2200mAh 64Wh; Tensione: 14.8V (Compatibile con 14.4V )

Compatibile con Asus A550 F550 F552 K450 K550 P450 P550 R409 R510 X452 X550 Series X550 / X550A / X550B / X550D / A41-X550 / A550C

Tempo di funzionamento previsto: circa 1.5-2.5 ore Il tempo effettivo di funzionamento dipenderà dalla quantità di energia elettrica richiesta dal dispositivo e dal modo in cui viene utilizzata

Celle di grado A di alta qualità, ricariche veloci, tempi di scarica più lunghi, potenza costante e basso consumo energetico, oltre 500 cicli di carica-scarica

Servizio di assistenza senza problemi per 3 anni Verificare che questa batteria sia compatibile con il computer prima dell'acquisto I numeri di parte delle batterie e dei computer compatibili sono elencati come segue

NinjaBatt Pro Batteria per Asus A41-X550A A41-X550 F550 F450 X550 R510C A550 K550 P550 X550C X550DP X450 A550L X550J R510 - Samsung Celles [4 Celles/2600mAh/37Wh] € 46.99

€ 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features NUOVA LINEA DI BATTERIE D'ÉLITE PER COMPUTER PORTATILI: NinjaBatt è orgogliosa di presentare la sua nuova linea di batterie – NinjaBatt PRO – Le nostre nuove batterie sostitutive utilizzano celle di batterie SAMSUNG e sono realizzate con materiali di alta qualità per un'aspettativa di vita complessiva di oltre 1000 cicli di ricarica. Riporta in vita il tuo computer portatile.

COSTRUITO PER DURARE CON OLTRE 1000 CICLI DI CARICA (!): Esatto. Lascia perdere tutte le "promettenti" batterie per computer portatili a basso costo là fuori. La nostra nuova batteria agli ioni di litio a 4 celle ha una potenza nominale di 37Wh/2600mAh/14.4V. In combinazione con le celle Samsung di tipo "A" e il chip di controllo intelligente, puoi aspettarti che abbia prestazioni migliori, una maggiore potenza e duri più a lungo di qualsiasi altra batteria lì fuori!

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: non acquistare batterie economiche e poco sicure, le nostre batterie sono certificate per la loro sicurezza e dotate di una varietà di caratteristiche di sicurezza, tra cui protezioni contro corto circuito, surriscaldamento e sovraccarico.

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ E GARANZIA DI 12 MESI: le nostre batterie per computer portatili sono composte da materiali e circuiti stampati di alta qualità, per assicurarne durata e prestazioni. Utilizziamo solo batterie della più alta qualità, che consentono fino a 500 cicli di ricarica. Siamo così sicuri delle prestazioni delle nostre batterie di ricambio per computer portatili, che associamo una garanzia di 12 mesi ad ogni singolo acquisto.

COMPATIBILE MODELLE: A41-X550 | A41-X550A | A450 | A450C | A550| A550C | A550L | F450 | F550 | K550 | P550 | R510 | R510C | X450 | X450C | X450CA | X450CC | X450CP | X450E | X450EA | X450EP | X450L | X450LA | X450LB | X450LC | X450V | X450VB | X450VC | X450VE | X450VP | X452 | X452C | X452CP | X452E | X452EA | X452EP | X550 | X550C | X550CA | X550CC | X550CL | X550DP | X550LB | X550LC | X550LD | X550VB | X550VC | X552CL | X552LD | X552LDV

NinjaBatt Batteria per Asus A41-X550A A41-X550 F550 F450 X550 R510C R510J A550 K550 P550 X550C X550DP X550E X450 A550L X550J R510 – Alte prestazioni [4 Celles/2200mAh/33Wh] € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BATTERIA SOSTITUTIVA DI ALTA QUALITÀ PER COMPUTER PORTATILI: fai rivivere il tuo computer portatile con la batteria di alta qualità Ninjabatt; realizzata con materiali di alta qualità, celle di alta qualità e dotata di funzioni di sicurezza.

VERA CAPACITÀ DI CARICA, CHE DURA NEL TEMPO: Ciascuna delle nostre batterie per notebook viene testata per rispondere alle esigenze degli OEM. La capacità di carica reale della nostra batteria a 4 celle agli ioni di litio è valutata a 33wH/2200mAh/14.8V, il che significa che non deluderà te o il tuo computer portatile.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: non acquistare batterie economiche e poco sicure, le nostre batterie sono certificate per la loro sicurezza e dotate di una varietà di caratteristiche di sicurezza, tra cui protezioni contro corto circuito, surriscaldamento e sovraccarico.

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ E GARANZIA DI 12 MESI: le nostre batterie per computer portatili sono composte da materiali e circuiti stampati di alta qualità, per assicurarne durata e prestazioni. Utilizziamo solo batterie della più alta qualità, che consentono fino a 500 cicli di ricarica. Siamo così sicuri delle prestazioni delle nostre batterie di ricambio per computer portatili, che associamo una garanzia di 12 mesi ad ogni singolo acquisto.

COMPATIBILE MODELLE: A41-X550 | A41-X550A | A450 | A450C | A550| A550C | A550L | F450 | F550 | K550 | P550 | R510 | R510C | X450 | X450C | X450CA | X450CC | X450CP | X450E | X450EA | X450EP | X450L | X450LA | X450LB | X450LC | X450V | X450VB | X450VC | X450VE | X450VP | X452 | X452C | X452CP | X452E | X452EA | X452EP | X550 | X550C | X550CA | X550CC | X550CL | X550DP | X550E | X550LB | X550LC | X550LD | X550VB | X550VC | X552CL | X552LD | X552LDV READ 30 migliori Huawei Smartwatch Gt da acquistare secondo gli esperti

A41-X550A A41-X550 A41X550A Sostituzione della batteria del laptop per Asus R510C X550C X550L X550J R510L X550CA X552E X550V K550L F550V X550A P550C X550EA X550D R510 X550VX F550C 450VE(14.4V 2600mAh) € 21.68 in stock 2 new from €21.68

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tipo di batteria: Li-ion Voltaggio: 14,4 V Capacità: 2600 mAh

Numero di parte compatibile: A41-X550A A41X550A A41-X550 A41X550

Adatto Modello:Asus 450VE A450 A550C A550CC A550JK A550L A550V A552EA D450LA D452C D452E D452EA D452EP D452V D551E D552E D552EA D552EP D552V E550C E550CA E550CC F450V F450VB F450VC F452C F452CA F452E F452EA F452V F550 F550CA F550CC F550L F550LA F550LAV F550LB F550LC F550LDV F550LNV F550VB F550VC F552L F552VL F552W FX50J FX50JK K450CA K450L K450VB K450VE K550LB K550VB K550VX K552EA P450LB

Nuovo dal produttore. Certificazione CE / FCC / RoHS per la sicurezza.

12 mesi di garanzia, 30 giorni di rimborso, assistenza via e-mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Batteria MaledettaBatteria per ASUS A41-X550A 14.4V - 14.8V 2200mah compatibile con A450 A550 F450 F550 F550C F550L F552 F552C F552CL K550 K550C X450 X552 [4 celle] € 21.99 in stock 2 new from €21.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Garanzia legale 2 anni, spedizione da Torino in un giorno solo con corriere espresso o tramite Amazon Prime.

Batteria ad alta capacità

Nuova - 14.4V - 14.8V 2600mah 4 Celle

Chimica Ioni di Litio

Ricambio compatibile di qualità pari all'originale!

KDJAMI A41-X550A Laptop Batteria per Asus X550CA X550LB A450 A550 F450 F550 F550C F550L F552 F552C F552CL K550 K550C X450 X552 ( 2950mAh /15V/44Wh) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features √ Batteria Tipo: Li-ion; Tensione: 15V; Capacità: 2950mAh; Celle: 4-celle;

√ Compatibile Parte Numeri: A41-X550 / X550 / X550A / X550B / X550D / A41-X550 / A550C.

√ Compatibile Modelli Notebook: per Asus x450ea X550CA X550CC X550LA X550LB X550LD x550jd x550jk x550ln X550VC x550ep X550WE X552CL X552EA fx50jk f550 C r510ca X550 x550 C x550d X552 Series.

√ Safety Nel Primo: le nostre batterie hanno certificati di sicurezza UL, CE, FCC e RoHS e una serie di precauzioni di sicurezza, inclusa la protezione contro i cortocircuiti, il surriscaldamento e il sovraccarico. Ogni batteria ha superato i test di fabbrica.

√ Servizio clienti: 1 anno garanzia servizio, 24 x 7 e-mail supporto ; 30 giorni rimborso sostituzione; Gestione da Amazon.Se hai qualche domanda o hai bisogno di aiuto, non esitare a contattarci. Siamo pronti a servirti!

Green Cell PRO A41-X550A Batteria per Asus X550 X550C X550CA X550CC X550L X550V R510 R510C R510CA R510CC R510J R510JK R510L R510LA R510LB R510LC R510VB R510VC A550J F550 F550C F550L X552C (2600mAh) € 37.95 in stock 4 new from €37.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La batteria di marchio rinomato Green Cell

Le pile originali Samsung garantiscono più ore di lavoro dell’accumulatore e alta resistenza

L’elettronica moderna e le protezioni permettono alla batteria di essere compatibile con il computer portatile, così come l’accumulatore originale

Elevata durata: fino a 500 cicli di carica completi

Capacità: 2600 mAh | Tensione: 14.4V | Numero di pile: 4 | Colore: Nero

Exmate Batteria A41-X550A per Asus A550 A550L F550 F550C F550L K550 P550 R510 R510C R510L R510J R510JK R510V X450 X452 X550 X550C X550CA X550CC X550CL X550L X550LD X550V X552C X552CL € 25.90 in stock 1 new from €25.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Specifiche della batteria】Batteria A41-X550A nuova al 100%; Tensione:14.4V; Capacità:2200mAh 31.68Wh(Capacità reale) ;Tipo di batteria:Li-ion.Compatibile con: A41-X550 A41-X550A

【Compatibile con laptop】Per Asus A550 F550 K550 P550 R510 X450 X452 X550 X552 Series.

【Alta qualità ed ecologico】Celle della batteria agli ioni di litio ecologiche all'interno, non contiene Pb / Hg / Cd, nessun inquinamento per l'ambiente.Nessun effetto memoria, può essere caricato o scaricato secondo necessità senza perdita di capacità, non è necessario per caricarlo completamente o scaricarlo completamente durante l'uso, molto più conveniente.Fino a 500 cicli di ricarica per tutta la durata della batteria.

【Sicuro e affidabile】Tutti i prodotti sono certificati da FCC, CE e RoHS. La tecnologia avanzata e le precauzioni di sicurezza assicurano che questa batteria funzioni in modo affidabile come l'originale.

【Promessa】Garantiamo un rimborso di 30 giorni e una garanzia di 12 mesi. Non esitare a contattarci via email in caso di problemi, domande o dubbi, ci impegniamo a risolvere il problema entro 24 ore.

RDY Batteria A41-X550A per Asus R510 R510C R510CA R510CC R510E R510J R510JK R510L R510LB R510LN R510V R510VC X550 X550C X550CA X550CC X550CL X550E X550L X550LN X550V X550VB X550VC X550VL € 25.95

€ 24.95 in stock 2 new from €21.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La batteria di un marchio rinomato RDY - 100% compatibile con la batteria A41-X550A

Modelli compatibili: Asus R510 R510C R510CA R510CC R510E R510J R510JK R510L R510LB R510LN R510V R510VC X550 X550C X550CA X550CC X550CL X550E X550L X550LN X550V X550VB X550VC X550VL

Le pile originali Li-Ion RDY garantiscono un funzionamento affidabile e una maggiore durata della batteria. Elevata durata - fino a 500 cicli di carica completa

La tecnologia all'avanguardia e le caratteristiche di sicurezza garantiscono che questa batteria sia affidabile come l'originale. La lavorazione precisa e i materiali di alta qualità utilizzati per la produzione delle batterie garantiscono un perfetto adattamento alla custodia del laptop

Capacità: 2200 mAh | Tensione: 14.4V | Numero di pile: 4 | Colore: Nero | Certificati: CE, RoHS e FCC | 12 mesi di garanzia

CRLYLC 14.4v 4400mah A41-X550A A41-X550 Batteria per Portatile Asus X550 X550C X550CA X550LB A450 A550 F450 F550 F550C F550L F552 F552C F552CL K550 K550C X450 X552 R510C K550 P550 X550E A550L € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Numeri di parte compatibili: ASUS A41-X550 A41-X550A 0B110-0023000 0B110-00230100 0B110-00230200 0B110-00230400 0B110-00230500 Batteria 0B110-00230900 0B110-00231100 NBBOEM0060 X550D

7xinbox 14.8V 5200mAh A41-X550A A41-X550 Batteria di Ricambio per Portatile ASUS A450 A550 F450 F550 F550C F550L F552 F552C F552CL K550 P550 R510 X450 X550 X550A 6500949 6500982 6500996 6MSB € 28.99 in stock 2 new from €28.99

1 used from €26.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tipo: Li-ion; Tensione: 14.8V; Capacità: 5200mAh 6 Cells;

Compatibile Parte Numeri: A41-X550 A41-X550A X550 X550A X550B X550D A550C 6500949, 6500982, 6500996, 6MSB, 8MSB, 6MSBG, 8MSBG, 916C3360F, 916C4720F, 3UR18650F-2-QC-MA1, 3UR18650F-2-QC-MA6, 3RU18650F-2-QC-MA1/QC224, 4UR18650-2-QC-MA1 . Compatibile Modelli Notebook: per Asus x450ea X550CA X550CC X550LA X550LB X550LD x550jd x550jk x550ln X550VC x550ep X550WE X552CL X552EA fx50jk f550 C r510ca X550 x550 C x550d X552 Series.

Utilizzare le cellule più di alta qualità, tecnologia di ricarica rapida con protezione da sovraccarico e scariche profonde per aumentare la durata della batteria.

I prodotti sono certificati CE, al 100% compatibile con le attrezzature ed i caricatori originali. Prodotto Con Strictly norme di controllo di qualità, impianti come parti genuine.

30 giorni indietro i soldi di garanzia e 12 mesi di garanzia limitata.

YASI MFG 14,4 V 2600 mAh A41-X550A Batteria per Laptop per ASUS X450CA X450EA X550 X550C X550D X552 F550C R510CA Batteria € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Capacità: 2600 mAh (compatibile con 5200 mAh); tensione: 14,4 V (compatibile con 14,8 V); tipo di batteria: agli ioni di litio; garanzia di un anno.

Ogni batteria è già testata da ASUS Laptop; nuova freschezza con meno di 5 cicli di ricarica. Completamente compatibile con l'originale; fino a 500 cicli di ricarica per la durata della batteria.

Le celle di classe A garantiscono una ricarica rapida e un basso consumo di energia; la protezione del circuito integrato garantisce sia sicurezza che stabilità.

La nostra offerta è una batteria di alta qualità, ideale come batteria di ricambio per la vostra vecchia o difettosa batteria per notebook Asus, ma anche come batteria di ricambio aggiuntiva per il viaggio. L'uso e la ricarica della batteria avvengono come di consueto e facilmente, tramite il vostro caricatore/alimentatore di rete standard.

Una protezione elettronica e la lavorazione di componenti di alta qualità offrono un elevato livello di sicurezza, sia contro sovraccarico, sia contro cortocircuito. La batteria può raggiungere una maggiore numero di cicli di carica/scarica. Ciò significa una maggiore durata di vita della batteria.

Wikinu A41-X550A Batteria per ASUS A41-X550 X550 X550C X550CA X550CC X550CL X550E X550L X552C R510 R510C R510CA R510J R409 A550C A550 F550 F552 K450 K550 P450 P550 Y481C Y581 € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Specifiche della batteria】Modello: A41-X550A;Tensione: 14,8V;Capacità: 2200mAh/33Wh.Ogni batteria sostitutiva per laptop Asus è testata per soddisfare le specifiche OEM.Le nostre batterie agli ioni di litio a 4 celle sono classificate a 2200mAh, una vera ricarica che ha vinto Non deludere te o il tuo laptop Ha una durata prevista di oltre 1000 cicli di carica Batterie di ricambio per laptop Dai al tuo computer una nuova prospettiva di vita.

【Compatibilità perfetta come originale】 Compatibile per Asus A550 A550C A550CA A550CC A550L A550LA A550LB, Asus X450 X450C X450CA X450CC X450CP X450E X450EA X450EP X450L X450LA, Asus R510 R510C R510CA R510CC R510D R510D R510DP R510E R510EA R510L, Asus F550 F550C F550CA F550CC F550E F552 F552C F552CL, Asus K450 K450C K450CA K550 K550C K550CA K550CC K550L, Asus P450 P450C P450CA P450CC P550 P550C P550CA (Per altri modelli, consultare la pagina dei dettagli)

【Numero parte compatibile】 ASUS A41-X550 / X550 / X550A / X550B / X550D / A41-X550A / A550C

【Garanzia di sicurezza sufficiente】 Tutti i prodotti Wikinu hanno superato la certificazione di sicurezza CE/FCC/RoHS. Ogni batteria è realizzata con celle e materiali durevoli di grado A di alta qualità e la durata della batteria supera i 1000 cicli di ricarica. Chip di controllo intelligente integrato, protezioni multiple di circuiti integrate come sovraccarico, scarica eccessiva, sovratensione, sovracorrente, surriscaldamento, ecc., Per fornire una protezione stabile e affidabile.

【Post-vendita senza preoccupazioni】 Ci impegniamo a fornire ai consumatori prodotti e servizi premium. Crediamo fermamente che la qualità del prodotto sia la pietra angolare di tutti i servizi e abbiamo piena fiducia nei nostri prodotti. Tutti i prodotti supportano una politica di rimborso e restituzione di 30 giorni, garanzia di 12 mesi, servizio cordiale 7 * 24 ore. Ci piacerebbe avere tue notizie e non esitare a contattare l'assistenza al venditore in caso di domande.

DTK Batteria portatile per ASUS X54C A53E A53S X54C X54L K43S K53E Notebook A32-K53 A41-K53 A42-K53 Batterie PC portatili 10.8v 5200mah € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tipo di batteria: Li-ion; Voltaggio: 11,1 V, capacità: 5200 mAh; Celle: 6 celle;

Modelli compatibili: Asus: A43 A43BR A43BY A43E A43S A43SA A43SD A43SJ A43SM A43SV A43TA A43TK A43U A43U A53 A53BY A53E A53Z A54 A54C A54H A54HR A54HY A54L A54LY A83 A83B A83B A84 A84S A84SJ K43 K43B K53 K53B K53Z K54 K54C K84 K84C K84H K84HR K84HY K84L K84LY P43 P43E P43EB P43EI P43S P43SJ P53 P53E P53S P53SJ P53XI Pro4J Pro4JE Pro4JS Pro4JSJ Pro5N Pro5NB Pro5NU Pro5NZ Pro5P Pro5PE Pro5PS Pro5PSJ Pro8G Pro8GB X43 X43B X44 X44C X53 X53B X54 X54C X54XI X5P X5PE X5PS X5PSJ X84 X84C

Numeri di parte compatibili: A31-K53 A32-K53 A42-K53 A43EI241SV-SL

Tempo di funzionamento per batterie standard (6 celle, 5200 mAh): circa 2,5 ore, il tempo di funzionamento effettivo dipenderà da quanta elettricità è richiesta dal dispositivo e da come lo si utilizza.

Tutte le batterie DTK sono certificate UL / CE / FCC / RoHS per la sicurezza e sono dotate di una varietà di funzioni di sicurezza, tra cui protezioni da cortocircuito, surriscaldamento e sovraccarico Linee guida rigorose per la compatibilità e conformità agli standard per la sicurezza ambientale. garantire ricariche veloci e basso consumo energetico; La protezione del circuito integrato garantisce sicurezza e stabilità. 100% nuovo dal produttore. Fino a 500 cicli di ricarica

A41-X550A A41X550A A41-X550 A41X550 Sostituzione della batteria del laptop per Asus R510C X550C X550L X550J R510L X550CA X552E X550V K550L F550V X550A P550C X550EA X550D R510 X550VX F550C (15V 44Wh) € 28.88 in stock 2 new from €28.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tipo di batteria: Li-ion Tensione: 15 V Capacità: 2950 mAh 44 Wh

Numero di parte compatibile: A41-X550A A41X550A A41-X550 A41X550

Adattabile: 450VE A450 A550C A550CC A550JK A550L A550V A552EA D450LA D452C D452E D452EA D452EP D452V D551E D552E D552EA D552EP D552V E550C E550CA E550CC F450V F450VB F450VC F452C F452CA F452E F452EA F452V F550 F550CA F550CC F550L F550LA F550LAV F550LB F550LC F550LDV F550LNV F550VB F550VC F552L F552VL F552W FX50J FX50JK K450CA K450L K450VB K450VE K550LB K550VB K550VX K552EA P450LB

Nuovo dal produttore. Certificazione CE / FCC / RoHS per la sicurezza.

12 mesi di garanzia, 30 giorni di rimborso, assistenza via e-mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7. READ 30 migliori Sony Dsc-W830 da acquistare secondo gli esperti

A41-X550A Batteria per Portatile Asus A450 A550 F450 F550 F550C F550L F552 F552C F552CL K550 K550C X450 X 552 14.4V 2600mAh € 35.88 in stock 1 new from €35.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Capacità: 2600 mAh | Tensione: 14.4V | Numero di pile: 4 | Colore: Nero

Batteria originale 100% nuova e compatibile al 100%

P / N batteria compatibile: A41-X550A

Modelli compatibili: Asus F552LAV X450CA X450EA X550CA X550CA X550LA X550LD X550JD X550JK X550LN X550VC X550EP X550WE X552CL X552EA FX50JK F550 C R510CA

12 mesi di garanzia

7XINbox A31-K56 A32-K56 A42-K56 A41-K56 14.4V 44WH Batteria sostitutiva per ASUS VivoBook S550 S550C S56 S56C U48 U48C U58 U58C A46 A46C A56 A56C E46 K46 K56 R405 R505 S40 S405 S46 S505 S550 € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tipo di batteria: Li-ion; Capacità: 44Wh; Voltaggio: 14,4 V

codici compatibili: A31-K56 A32-K56 A41-K56 A42-K56

modelli di laptop compatibili:per ASUS A46 A46C A46CA A46CB A46CM A46 A56 A56C A56CA A56CB A56CM A56V E46 E46CA E46CA K46 K46C K46CM K46V K56 K56C K56CA R405 R405C R405CA R505 R505C R550 R550C S40 S40C S405 S405C Serie S405CA S405CB S405CM S46 S46C S46CA S505 S505C S505CA S550

Consigli: Controllare il modello della batteria origial o modello di computer portatile del dispositivo prima di procedere all'acquisto. La nuova batteria viene fornita con una bassa potenza, si prega di ricaricare la modalità standby 24 ore prima del normale utilizzo, Non esporre la batteria a temperature inferiori a 65 ℃ (149 ℉)

100% di rimborso e 12 mesi di garanzia. In caso di dubbi o problemi relativi alla batteria, contattare 7XINbox.

BLESYS Batteria per ASUS F550 F552 F550C F550L F552C F552CL F550CA F550CC F550LA F550LC F550V F552E F552EA F552EP F552LA F552LD F552MJ F552V F552W F552WA F550LDV notebook 14.4V 33Wh € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Our products came with worry-free 12-month warranty and friendly customer service. We will repair your defective battery pack or replace it with a new or good as new reconditioned unit.

14.4V~14.8V 2200mAh 33Wh 4-Cell Li-ion replacement laptop battery for ASUS F450 F450C F450CA F450CC F450L F450LA F450LB F450LC F450V F450VB F450VC F450VE F452C F452CA F452E F452EA F452EP F452V F452VP

F550 F550C F550CA F550CC F550E F550EA F550L F550LA F550LAV F550LB F550LC F550LDV F550LN F550V F550VB F550VC

F552 F552C F552CL F552E F552EA F552EP F552LA F552LAV F552LD F552LDV F552MD F552MJ F552V F552VL F552W F552WA F552WE FX50J FX50JK

If there is issue with the battery that you received, please contact us immediately with the issue, detailed laptop model number. Please do not leave review or feedback without communicate with us. We will fix the issue within 48 hours and satisfaction guaranteed.

Joiry A41-X550A Laptop Batteria per Asus A550 A550L F550 F550C F550L K550 P550 R510 R510C R510L R510J R510JK R510V X450 X452 X550 550CX 550CA X550CC X550CL X550L X550LD X550V X552C € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibile al 100% con batteria ASUS A41-X550A, tipo di batteria: Li-ion; tensione: 14,4V; capacità: 2200 mAh.

Compatibile con i seguenti computer portatili: Asus A550 F550 K550 P550 R510 X450 X452 X550 X552 Series.

Realizzato con celle di alta qualità di grado A, non originale, 100% compatibile con la batteria originale.

Protezione da surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito, nessun effetto memoria grazie alla massima qualità e alla tecnologia agli ioni di litio.

Tutti i prodotti sono certificati FCC, CE e RoHS. La tecnologia all'avanguardia e le precauzioni di sicurezza assicurano che questa batteria funzioni esattamente come quella originale.

New Net Batteria A41-X550A compatibile con Asus F552C F550C K550C F552M A450 A450C A450CA A450CC A450L A450LA [2600mAh 14.4-14.8] € 24.99

€ 20.99 in stock 3 new from €20.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ CARATTERISTICHE ★ Capacità 2600 mAh - Tensione/Voltaggio 14.4-14.8V - Numero di celle/pile 4 - Colore Nero - 12 mesi di garanzia. Questa offerta include la Batteria con scatola per la massima protezione durante il trasporto.

★ Certificazione CE - RoHS - FCC ★ Batteria compatibile ad alta capacità dotata di una varietà di caratteristiche di sicurezza tra cui protezioni contro il corto circuito surriscaldamento e sovraccarico.

★ AVVERTENZE ★ PRIMA DI ACQUISTARE questo articolo - oggetto di questa inserzione - verificare sempre il range del voltaggio e se il vostro modello è riportato nella lista delle compatibilità presente nella descrizione.

★ Le celle/pile Li-Ion New Net garantiscono una lunga durata del loro accumulatore ed alta resistenza ★ Compatibile con batterie originali equivalenti ★ P/N A41-X550 A41-X550A A41X550 A41 X550 A41X550A Pro550C X550A X55L82H F552M A450C A450CA A450CC A450J A450JF A450L A450LA A450LB A450LC

★ COMPATIBILITÀ ★ Compatibile con vari modelli di BRAND tra cui A450V A450VB A450VC A450VE A550C A550CA A550CC A550L A550LA A550LB A550LC A550V A550VB A550VC A552E A552EA D450L D450LA D450LC D451V D451VE D452C D452CP D452E D452EA D452EP D452V D452VP D551E D551EA D552C D552CL D552E D552EA D552EP D552V D552VL E450C E450CA E450CC E550C E550CA E550CC F450C F450CA F450CC F450J F450JF F450L F450LA F450LB F450LC. Controlla la descrizione e cerca il tuo modello

New Net Batteria A41-X550A compatibile con PC Notebook Asus Series F450V F450VC F450VE F452C F452E F452EP F550 F550C F550E F550L F550LB F550V F552C [14.8V - 5200mAh] € 29.99 in stock 4 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Capacità: 5200 mAh | Tensione: 14,4V / 14,8V | Numero di pile: 6 | Colore: Nero | Certificati: CE, RoHS e FCC | 12 mesi di garanzia

Batteria ad alta capacità con Certificazione CE, FCC, RoHS, dotate di una varietà di caratteristiche di sicurezza, tra cui protezioni contro corto circuito, surriscaldamento e sovraccarico.

LA BATTERIA HA IL DOPPIO DELLE CELLE PERTANTO IL PC SARA' LEGGERMENTE INCLINATO DI 2 cm (UN VALORE AGGIUNTO PER IL RAFFREDDAMENTO DELLE VENTOLE)

Compatibile con batterie equivalenti A41-X550 e A41-X550A

Le pile Li-Ion New Net garantiscono una lunga durata dell’accumulatore e alta resistenza

Shentec 14.4V 2600mAh A41-X550A Laptop Batteria per ASUS F550 F450 F550C F550L F552 F552C F552CL X550 X550C X550DP X450 X550CA X550LB X550J X552 X552EA R510C R510 A450 A550 P550 A550L K550 K550C € 30.99 in stock 1 new from €30.99

1 used from €27.43

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Specificazione】 Tipo di batteria: Li-ion|Volt: 14.4V|Capacità: 2600mAh/4 Cell|Riciclare: Fino a 500 cicli di ricarica per tutta la durata della batteria

【Compatibilità】Batteria laptop per Asus A41-X550A A41-X550 A550 A550L F450 F550 F550C F552 F552C K550 P550 R510 R510C R510CA R510CC R510E R510J R510JK R510L R510LB R510LN R510V R510VC X450 X450CA X450EA X550 X550C X550D X550CA X550CC X550CL X550E X550J X550DP X552C X552CL (NOTA: controllare il modello di batteria originale, la forma. Assicurati di avere la batteria corretta. Per modelli più compatibili, vedere la descrizione dettagliata)

【Sicuro e affidabile】Tutti i prodotti sono certificati da FCC, CE e RoHS, ogni batteria ha superato il test per falsa tensione, cortocircuito, surriscaldamento interno, sovraccarico e scarica eccessiva, assicurazione di sicurezza

【Alta qualità ed ecologico】Le celle della batteria agli ioni di litio ecocompatibili all'interno non contengono Pb / Hg / Cd, nessun inquinamento e sono comode da maneggiare quando non in uso. Nessun effetto memoria, può essere caricato o scaricato secondo necessità senza perdita di capacità, non ha bisogno di essere completamente caricato o completamente scaricato durante l'utilizzo, molto più conveniente

【Servizio post-vendita amichevole】In caso di problemi, domande o dubbi, ci impegniamo a risolvere il problema entro 24 ore. Ti garantiamo il rimborso per 30 giorni

ZJSTRO Batteria per ASUS A41-X550A X550 X550C X550CA F450 F450V F450VC F550 F550C F550E F550L F550LB F550V X550LA X550LB X550LD X550JD X550JK X550LN R510C R510CA [15V 2950mAh] € 39.59

€ 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tipo di batteria: Li-ion, Voltaggio: 15 V, Capacità: 44Wh Celle: 4-celle Colore: nero.

Compatibile Modelli Notebook: per Asus A41-X550A X450VP X452 X452C X452CP X452E X452EA X452EP X550 X550C X550CA X550CC X550CL X550DP X550LB X550LC X550LD X550VB X550VC X552CL X552LD X552LDV A450 A450C A550 A550C A550L F450 F550 K550 P550 R510 R510C X450 X450C X450CA X450CC X450CP X450E X450EA X450EP X450L X450LA X450LB X450LC X450V X450VB X450VC X450VE

100% nuovo dal produttore. Fino a 500 cicli di ricarica per la durata della batteria. Le celle di grado A garantiscono cariche veloci e basso consumo energetico.

Le nostre batterie hanno certificazioni di sicurezza UL, CE, FCC e RoHS e varie precauzioni di sicurezza, tra cui protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento e protezione da sovraccarico. Ogni batteria ha superato il test di fabbrica

servizio clienti 24 ore su 24, 1 anno di garanzia - In caso di problemi con la batteria, non esitate a contattarci

Alimentatore 65W Caricatore PC Portatile 19V 3,42A per ASUS F550C F555L F555C F555U F550L F505Z F551M F554 F554LA F552C X550C X552C X551C X554L X52J K550C AD887020 adattatore laptop di alimentazione € 23.73

€ 19.89 in stock 1 new from €19.89

3 used from €18.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Alimentatore 65W 19V 3,42A Caricatore PC Portatile per ASUS F550 F550C F550Z F555 F555U F555D F555L F555Y F551C F551CA F554 F554L F554LA F551M F552E F552C F552L F552M F552W F502 F502C F502LA F504AU F504EA F504EM F751 F55 F55C F55M K50L K50LX K50U K50UX K501 K501L K501LX K50IJ K501U K501UX K52F K52JR K52JT K52N K53E K53SV K53SD K53S K53TA K53U K53Z K55L K55LN K550 K550CA K550L K550LA K551 K551L K551LN K555L K555LD K555LA K52J P550l;ADP-65GD B ADP-65DW B W15-065N1B (Non per F541U F540L !)

Compatibile con: ASUS Notebook PA-1650-78 PA-1650-01 PA-1650-93 PA-1700-02 X751 X751M X751MA X751L X751LX X751LAV X751S X751SA X751NA X751N R556 R556L R556LA X552 X552E X552EA X552W X552WA X552L X552LA X552LAV X552C X552CL X555 X555B X555Y X555YA X555C X555CA X555D X555DA X555L X555LA X555LB X555U X555UB K551LN K55 K55A K55N K55VD K60I K60IJ K601J K551L K551 F555 F555L F555LA F555UA F555U F505B F555Q S400 S400C S400CA X550 X550L X550LA X550C X550CA X550Z X550ZA X550J X550JX X550JK AD883020

Questo caricabatterie per laptop da 65 W con certificazione CE, FCC, RoHS per la sicurezza. Prodotto con chip intelligente, materiali di isolamento di alta qualità contro sovraccarico, sovratensione e cortocircuito. Fornisce protezioni multiple per il tuo laptop.

100% nuovo di zecca,ac adapter 100 240v 50 60hz per asus; Uscita: 19V 3,42A 65W (compatibile anche con 19V 2,37A 45W); Dimensioni del connettore: adattatore di alimentazione da 5,5 mm x 2,5 mm,Il pacchetto include: 1 * adattatore di alimentazione

Servizio personalizzato: 12 mesi di garanzia e 30 giorni soddisfatti o rimborsati, supporto e-mail 24 x 7. Se hai domande e aiuto, non esitare a contattarci via e-mail.

Alimentatore 19V Caricatore 45W Caricabatterie 2.37A per ASUS Vivobook 14 15 Zenbook UX330 UX330U UX360 UX360C UX305 Q504U Q504UA Q302 Q302L Q302LA Q302U X541N Notebook Caricabatteria PC Portatile € 22.48

€ 19.49 in stock 1 new from €19.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅【Specificazione】100% New pc alimentatore.Adatto per tutti gli adattatori originali con una dimensione di interfaccia di 4,0 x 1,35 mm e una potenza di 19 V 2,37A 45 W. Compatibile con 19V 1,75A 33W

✅【Modelli Compatibili】ASUS Vivobook 14 15 S14 S15 S13 X540 X540U E402S E402W E403S E406M X512 X512D X512F X512FA X512J X512JA X510 X510Q X510U X456 X456U X453 X453S X453M X441 X441N X441S X441U X409 X405 X405U X405UQ X403 X201 X202 X200 X200C X200L X200M X102BA S200 S200E S330UN S430UN S510 S510U S510UA S510UQ S510UN S530U X540Y X540UA X540S X540SA X540N X540NA X540L X540LA X540B X541 X541U X541UA X541S X541SA X541N X541NA X542UA X543U X553 X553M X553MA X553S X553SA X556 X556U X507M X507MA

✅【Modelli Compatibili】 Asus Vivobook F510UA F510U F510QA F510Q F510 F512FA F512DA F512F F512D F512 F556 F556U F556UA F553 F553S F553M F553MA F402 F402BA F402B F512J F509 F302 F302L F302LA F540L F200M F200MA F202 F201 F201E F102 F102B F102BA, Zenbook UX301U UX301LA UX301L UX301 UX303 UX303U UX303UA UX303L UX305 UX305C UX305CA UX305U UX330 UX330U UX330UA UX330C UX330CA UX331U UX331 UX360 UX360C UX360U UX360UA UX410 UX410U UX430U UX430 UX430UA UX433 UX461UA UX461U UX461 M515U R541U

✅【Garanzia di qualità】Questo adattatore di alimentazione è realizzato con materiali della migliore qualità e ha superato i test di pressione, surriscaldamento e sicurezza. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricatore ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi

✅【Servizio clienti】Entro 30 giorni dall'acquisto,offriamo una politica di restituzione senza domande,12 mesi di garanzia sul prodotto.In qualità di fornitore di energia elettrica per notebook professionale,Il nostro scopo è fornire caricabatterie di qualità Se hai domande,ti preghiamo di contattarci via e-mail in tempo.Affronteremo il tuo problema in tempo

65W Caricatore ASUS pc portatile, Alimentatore Asus 19V per ASUS F550C F555L F554L F552C F550L F751L X550C X552C X554L K550C AD887020 ADP-65DW C PA-1650-78 EXA1208EH Caricabatterie Asus Adattatore € 18.88

€ 18.28 in stock 1 new from €18.28

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Specificazione】Caricabatterie 100% nuovo; Ingresso: AC 100-240V AC 50/60Hz 1.5A; Uscita: 19V 3,42A 65W; Dimensioni del connettore: 5,5 mm * 2,5 mm (Nota: ▲Selezionare lo stesso connettore dell'alimentatore). La confezione contiene: 1 x asus alimentatore 19v + 1 x manuale di istruzioni.

【Compatibile con】Alimentatore Asus F502 F502C F502LA F504EA F504EM F550C F550CA F550CC F550D F550DP 550ZE F551C F551CA F551 F551M F554 F554L F554LA F555U F555UA F751LX F751MD F751S F751Y F751YI F751 F55 F55C F55CA F55M F555Y F555 F555L F555LA X502 X502C X502CA X550 X550C X550CA X550J X550JX X550JK X550L X550LA X550Z X550ZA X551CA X551C X551M X551MA X551MAV X552 X552E X552EA X552W X552WA X552L X552LA X552LAV X552C X552CL X555 X555C X555CA X555D X555DA X555L X555LA X555LN

【Compatibile con】Alimentatore PC Asus X751 X751M X751MA X751L X751LX X751LAV X751S X751SA X751NA X751N K40IJ K40IN K42 K50I K50IJ K50L K50LX K50U K50UX K501 K501L K501LX K50IJ K501U K501UX K52 K52F K52FRF K52J K52JB K52N K52JR K52JT K53E K53U K53SV K53SD K53S K53TA K53Z K55L K55LN K550 K550c K550CA K550LA K550LNV K550L K551LN K551L K551 K55A K55N K60I K60IJ R510 R510C R510CA R510D R510DP R510L R510LA R512M R512MA R515 R515M R515MA R515L R515LA R554 R554L R554LA R556 R556L R556LA

【Compatibile con】Caricatore Asus TP500 TP500L TP550 TP550L U20 U20A UX21A U24E U43 U45 U46 U47 U50 UL50A U52 U53F U56 U57 U80 U80A U80V UL80V U81 U81A UL30V U31 U32U U35F U36 Q301 Q400 Q500 Q501 Q502 Q551 Q552 Q553 S300C S300 S301L S301 S400C S400 S500C S500 S551 D450 D450C D550 D550M D550C; P/N: ADP-65GD B ADP-65BW B ADP-65AW A ADP-65DW B ADP-65JH BB ADP-45BW ADP-45AW A ADP-45BW B AD883020 AD887320 EXA1208eh EXA1203YH PA-1700-02 PA-1650-01 PA-1650-78 PA-1650-93 W15-065n1b

【Protezione di Sicurezza】65W Caricabatterie asus notebook ha una tecnologia chip IC integrata, che ha una varietà di funzioni intelligenti per prevenire la sovracorrente IC, la tensione di errore IV, il cortocircuito SC e il surriscaldamento IO interno. Certificato UL / UKCA / CE / FCC, è più sicuro di altri adattatori. Abbiamo un perfetto servizio post-vendita, 30 giorni di garanzia di rimborso / 12 mesi di garanzia senza preoccupazioni e servizio di risposta e-mail 24 ore su 24. READ 30 migliori Vetro Per Iphone 6S da acquistare secondo gli esperti

65W Caricatore PC ASUS Alimentatore ASUS per ASUS F555 F555L F555U F551 F551C F552 F554 F550C F550L F502 F505Z F751 X53S X54H X554L K501U AD887020 ADP-65DW C PA-1650-78 EXA1208EH,Caricabatterie ASUS € 20.88 in stock 2 new from €20.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Ingresso: 100-240 V 50-60 Hz; Uscita: 19V 3.42 A 65W; formato della spina: 5.5mm*2.5mm; Caricatore asus pc portatile.

✅ 【Compatibile con】: ASUS F550 F550C F550L F550V F551 F551C F551M F552 F552C F552E F554 F554L F554LA F555 F555L F555LA F555U F555Y F502 F505 X53 X53S X54 X54H X44 X45 X51 X52 X55 X554L X401 X450 X451 X455 X455L X501 X501A X502 X502C X550 X550L X550C X551 X551M X551C X552 X552L X552C X555 X555C X555L X555U X705 X751 X751M X751S X751N K501U K40IJ K42 K50I K52 K52J K53E K53U K550 K550C K550L K551 K55A K60I AD887020 EXA1208EH ADP-65DW C ADP-65DW B ADP-65GD B ADP-65BW B ADP-65AW A,Caricatore ASUS.

✅ 【Compatibile con】: ASUS PA-1650-78 PA-1700-02 PA-1650-01 PA-1650-93 TP500 TP500L TP550 TP550L U20 U20A UX21A U24E U43 U45 U46 U47 U50 UL50A U52 U53F U56 U57 U80 U80A U80V UL80V U81 U81A UL30V U31 U32U U35F U36 V500 V500C V551 Q301 Q400 Q500 Q501 Q502 Q551 Q552 Q553 R503U R510 R510C R510L R554 R554L R556 R556L S300C S300 S301L S301 S400C S400 S46 S500C S500 S551 S56 A42 A46 A52 A54 A53 A55 A56 D450 D450C D550 D550M D550C,Alimentatore ASUS.

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro Adattatore di alimentazione ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi. Caricatore asus vivobook.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso. Alimentatore pc asus.

65W Caricatore Alimentatore per ASUS pc portatile F550C F555L F552L X550C X552C X551 X554L X52J K550C K501U A555L P553M AD883020,AD887020,EXA1208EH,ADP45BW C,ADP-65DWC,ADP-65GD B,W15-065N1B € 20.33 in stock 2 new from €20.33

2 used from €20.78

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Ingresso: 100-240 V 50-60 Hz; Uscita: 19V 3.42 A 65W; formato della spina: 5.5mm*2.5mm

✅ 【Compatibile con】: Alimentatore pc per ASUS vivobook F550 F550C F550Z F555 F555U F555L F555D F555Y F554 F554L F554LA F551C F551M F552E F552C F552L F552M F552W F540L F540N F541U F502 F502C F502LA F504AU F504EA F504EM F751 F55 F55C F55M,F551MAV-DB02-B,F555LD-XO088H,F555LA-AB31,ADP-65GD B,ADP-45BW C,ADP-65DW,ADP-65DW,ADP-65DW C,ADP-65DW A, ADP-65DW B,ADP-65JH BB,PA-1650-78,PA-1650-93,PA-1650-63,PA-1650-02,AD883020, AD887020,EXA1208EH,EXA1203YH,W15-065N1B, Caricabatteria pc Asus

✅ 【Compatibile con】: Caricatore Asus notebook X53S X54H X54C X52J X550 X550C X551C X551M X551MA X552C X552L X554L X555 X555L X555U X555B X55C X550C K52F X401 X401A X450 X450L X451 X455 X455L X705 X705MA X75 X75A X751 X751M K55V K550C K501 K551 K551L S56C S550 S500C S00CA S46CA S400 S400C S400CA P50IJ P550C P550L TP550L TP550LA TP500 TP500LA TP500LN R556 R556L R556LA,Adattatore di Alimentazione ASUS

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricatore ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

